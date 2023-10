La última vez que los Astros de Houston y Carlos Correa se vieron las caras en el escenario de unos playoffs en el Minute Maid Park del equipo texano, estaban muy cerca; tanto como en el mismo camerino y en el mismo dugout, contrario a lo que ocurrirá a partir de este sábado.

La Serie Divisional de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Twins de Minnesota, se pondrá en marcha a partir de las 4:45 de la tarde, lo que marcará la primera vez que el campocorto santaisabelino se cruce por primera vez en una postemporada contra su antiguo equipo.

La tanda sabatina será de cuatro partidos, pues también abren las otras tres Series Divisionales.

“Obviamente hay grandes recuerdos aquí. Ahora estoy tratando de construir nuevas memorias con mi equipo, con los Twins de Minnesota. Cuando salimos al campo, hay una batalla ahí fuera. Así que vamos a salir y luchar, y que gane el mejor equipo”, dijo el viernes Correa durante la conferencia de prensa previo a su sesión de entrenamiento, un día antes de la apertura de la serie.

A Correa le tocará enfrentar directamente cuando vaya a la caja de bateo, a su excompañero Justin Verlander, quien será el lanzador abridor por los Astros en ese primer juego. Más cerca de él, en cuclillas en el plato, estará su compatriota y excompañero, el receptor de Houston, Martín “Machete” Maldonado.

Los Twins de Minnesota le darán la bola a Bailey Ober para iniciar el primer duelo de la serie, que se juega a un máximo de cinco juegos. Tienen también en la rotación para la serie a Joe Ryan y Kenta Maeda.

El boricua Martín Maldonado (izquierda) es otro que regresa a los playoffs en 2023, cuando viene de recibir en agosto su tercer juego sin hits, esa vez de manos del abridor dominicano Framber Valdez (derecha). (Kevin M. Cox)

Para la afición puertorriqueña será tal vez la serie más atractiva de las cuatro que arrancan el sábado, por la presencia de boricuas en ambos equipos.

Minnesota cuenta con tres peloteros en la plantilla, pues aparte de Correa figuran en el roster, el receptor Christian Vázquez y el lanzador de ascendencia puertorriqueña Emilio Pagán. En el lado de Houston, aparte de Maldonado, están fuera del terreno el coach de banca Josué Espada y el entrenador de bateo Alex Cintrón.

Es un instante del año en el que Correa se habituó a aparecer temporada tras temporada representando el color naranja del equipo. De hecho, su presencia y la de los Astros en los playoffs fue una costumbre en seis de las siete campañas que Correa estuvo en Houston, antes de convertirse en agente libre y firmar con los Twins.

“Realmente lo disfruto. El béisbol de playoffs es el mejor tipo de béisbol. El año pasado, al no poder jugar partidos importantes en octubre, no me sentí bien. Le dije a mi esposa, no quiero volver a perderme los playoffs nunca más, y este año volvemos a hacerlo. Ya nos queda una serie menos, y tenemos que seguir subiendo. Obviamente esta serie es especial. Es contra mi exequipo y estoy muy emocionado. Estamos listos para continuar”, agregó Correa.

Su última aparición con los Astros en unos playoffs, cerró una cadena de cinco años consecutivos jugando en octubre, al caer en seis juegos en la Serie Mundial de 2021 ante los Braves de Atlanta. No fue un desenlace muy feliz para una relación que se anticipaba -desde antes de la celebración de ese Clásico de Otoño- que llegaría a su conclusión al finalizar la campaña.

“Sabíamos desde el principio que él (Correa) era ese tipo de jugador al que le gusta ser líder y fue un gran líder para nuestro equipo cuando estuvo aquí”, reconoció el viernes el segunda base venezolano José Altuve, durante una conferencia de prensa en anticipo a la sesión de práctica.

Altuve y Correa fueron grandes compañeros y amigos en los Astros desde el debut de Correa en 2015.

“Y estoy bastante seguro de que él es, ya sabes, el líder del otro lado ahora con los Twins. Como dije, tenemos que tener cuidado con él. Sabemos que le gusta jugar partidos importantes y, ya sabes, llegar al momento decisivo. Pero tenemos que encontrar una manera de detenerlo”, prosiguió el intermedista de los Astros. “Creo que va a ser divertido (enfrentarlo). Obviamente es un buen jugador. Tiene mucha experiencia en partidos de playoffs. Estamos conscientes de eso. Así que debemos tener cuidado con la forma en que le lanzamos y todo eso. Simplemente tenemos que salir y vencerlo aunque él nos caiga muy bien”.

Aunque esta no será la primera visita de Correa al Minute Maid Park desde que comenzó a vestir los colores de los Twins en 2022, tras firmar un pacto inicial por tres temporadas y $105.3 millones, Correa tendrá la oportunidad de volver a jugar allí en octubre, justo un año después de perderse los playoffs al eliminarse Minnesota en la fase regular.

Tras salir del equipo de los Astros vía agencia libre, Carlos Correa volvió al Minute Maid Park de Houston durante la temporada regular de 2022. En esta foto de agosto del año pasado, posa con su hijo Kylo, junto a su excompañero Lance McCullers Jr. (izquierda) y su otrora dirigente Dusty Baker. (David J. Phillip)

Algunas cosas -aunque no todas- han cambiado desde 2021 al presente. Por un lado, Houston no fue tan dominante en esta temporada 2023 en la fase regular. Por apenas segunda vez desde 2017, no alcanzaron su acostumbrada cuota de sobre 100 victorias.

Sin contar la campaña acortada por la pandemia en 2020, esta fue la primera vez desde 2017 que Houston no pasó de 90 triunfos, y lo que es más, tuvo que sudar largo y tendido para ganar la División Oeste de la Liga Americana en la última semana de contienda.

Por el otro lado, Correa, que viene de ayudar a los Twins a imponerse vía barrida 2-0 a los Blue Jays de Toronto en su serie de wild cards de la Americana, jugará en esta siguiente serie sin la etiqueta de favorito que tenía cuando militaba con los Astros.

En el tiempo muerto se salió de su contrato anterior con Minnesota y volvió a la agencia libre. Tras acaparar titulares por acuerdos preliminares con San Francisco y los Mets de Nueva York por $300 millones o más, pactó con los Twins luego de que ambas negociaciones no prosperan al surgir en la gerencia de ambos clubes, algo de temor por la evolución que pudiera tener en el futuro su operado pie en 2014, antes de su ascenso a las Mayores. El pacto nuevo con los Twins fue de $200 millones por seis campañas.

Y Correa, con altibajos en esta campaña regular, acaba de ayudar a los Twins no solo a meterse en los playoffs, sino a darle esperanzas a una afición de Minnesota que no sabe lo que es ganar una Serie Mundial desde 1991 y que no veía a su equipo tan siquiera ganar un partido de playoffs desde 2004.

Correa no viene de tener su mejor año en la fase regular, nuevamente aquejado por las lesiones. Bateó solo .230 con 18 jonrones y 65 carreras empujadas. Se perdió los últimos 11 partidos de la temporada regular por una fascitis plantar que lo aquejó prácticamente toda la campaña. A pesar de eso, participó en 135 encuentros, la mayor cantidad este año para cualquier jugador de los Twins.

“Me siento genial. Obviamente ellos tienen un gran equipo y nosotros también. Saldremos con la mentalidad de que podemos competir contra cualquiera”, dijo Correa en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 el miércoles sobre Toronto en el Target Field de Minnesota, cuando se le preguntó qué sentía ahora que sabe que enfrentará a su anterior club en la Serie Divisional.

Justin Verlander abrirá el primer juego por los Astros. (Ross D. Franklin)

“Cuando miro nuestra plantilla, dondequiera que mires estamos listos. Nuestro bullpen, nuestra segunda rotación, nuestra alineación, es profunda. Me siento bien con el equipo que tenemos y tengo confianza en ir a Houston”, aseguró.

Pero Correa no se sobreconfía, como dejó saber en la entrevista televisiva posterior a la victoria sobre Toronto, cuando señaló que los Astros “saben qué hacer en estas instancias de postemporada”.

Tras ganar la división a pesar de quedar empatados con 90-72 con los Rangers de Texas, Houston intentará demostrar que todavía es una potencia en octubre enviando a la lomita a Verlander, ganador de tres premios Cy Young, incluyendo el de 2022, y dos sortijas de Serie Mundial con los propios Astros.

Verlander está de regreso en Houston tras firmar como agente libre en el tiempo muerto con los Mets de Nueva York, justo después de ganar la Serie Mundial con los Astros en 2022. Fue cambiado en agosto desde Nueva York, y Houston apuesta a él para ganar su segunda corona consecutiva.

Una constante en las más recientes tres Series Mundiales de los Astros (2019, 2021 y 2022) ha sido el receptor boricua Maldonado, quien viene de recibir su tercer juego sin hits de su trayectoria en las Mayores, tan reciente como en agosto, de manos del abridor dominicano Framber Valdez.

Valdez, de paso, será el abridor del segundo juego contra los Twins el domingo, a partir de las 8:00 de la noche.

Minnesota viene de ganar la División Central con marca de 87-75, la menor cantidad de victorias entre los tres campeones divisionales, pero llega inspirado tras su barrida sobre Toronto, al igual que Correa quien contribuyó en la ofensiva y por su defensa. El boricua bateó .429 en la serie de wild cards, producto de tres imparables en siete turnos, con una carrera remolcada.