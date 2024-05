Xander Zayas se siente motivado al ser elegido “Estrella Deportiva” de la Parada Puertorriqueña de Nueva York

“Me da más enfoque en obtener el resultado que queremos el 8 de junio, ya que sabemos que voy a ser la Estrella Deportiva de la Parada Puertorriqueña de este 2024. Es algo que me hace muy feliz, me enorgullece y sobre todo me deja saber que estamos por el camino correcto, que estamos haciendo las cosas bien, que se me están dando los reconocimientos y que poco a poco vamos a seguir logrando cada meta”, agregó.