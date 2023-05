Tras pactar el contrato de $200 millones por seis temporadas con los Twins de Minnesota, el boricua Carlos Correa escuchó el martes los primeros abucheos de la fanaticada en el revés 6-1 ante los Padres de San Diego.

Correa se fue de 5-0 con dos ponches, al tiempo que dejó seis corredores en base. Su promedio de bateó descendió a .185 en uno de los peores arranques ofensivos de su carrera.

Después del partido, Correa reaccionó a los abucheos y dijo entender la frustración de la fanaticada.

“Yo también me abuchearía con la cantidad de dinero que estoy ganando, si estoy jugando así”, dijo el boricua a la prensa.

“Obviamente, es aceptable. Es parte del juego, parte de los deportes”, dijo Correa. “Los fanáticos quieren producción, y los fanáticos quieren un equipo que compita y gane juegos. Es de esperar cuando juegas mal. Pero al mismo tiempo, el trabajo no se detiene Voy a seguir trabajando y seguir enfocándome en las cosas que puedo controlar, y los resultados vendrán”.

Correa presenta pobres números en porcentaje en base con .261, en slugging con .363; y en OPS con .624. También acumula 30 ponches en 32 juegos. Tiene cinco jonrones y 15 remolcadas.

Minnesota ha jugado para 4-6 en los últimos 10 partidos y tiene marca de 19-17. Aún así, está primero en la División Central de la Liga Americana.

“Aunque no hemos estado jugando nuestro mejor béisbol, aunque no he estado jugando mi mejor béisbol, estamos en un buen lugar en lo que respecta a la división. Cuando lo haga bien, cuando lo hagamos bien como equipo, entonces estaremos jugando mejor béisbol y, con suerte, construiremos una ventaja más grande”, dijo Correa.

Correa está lejos de ser el único bateador esperado para producir que no está haciendo su parte para los Twins. La racha sin hits de Joey Gallo llegó a 25 turnos al bate consecutivos hasta que conectó un sencillo en la séptima entrada el martes. José Miranda acertó 2 de 21 en el viaje por carretera la semana pasada.

Pero con Correa ganando $32 millones este año, empatado en el sexto puesto más grande en salario de jugador en las Grandes Ligas, es el objetivo más fácil para los fanáticos que dirigen su frustración.

Correa terminó adecuadamente las entradas con sus últimos cuatro turnos al bate contra los Padres, lo que provocó los abucheos de la multitud de 16,882.

Elevó a primera base con corredores en primera y segunda en la tercera, se ponchó con las bases vacías en la quinta, se ponchó con corredores en primera y segunda en la séptima y rodó para terminar el juego con corredores en segunda y tercera.

“Confío en el jugador y confío en nuestro cuerpo técnico para poder trabajar en esto. Tenemos mucho béisbol por jugar, y Carlos tiene una gran perspectiva. Él lo sabe. Él entiende eso”, dijo el manager Rocco Baldelli.

“Agregar estrés a una situación nunca funciona. Agregar ideas a una situación y agregar algo de paciencia para uno mismo y algunas formas de calmarse probablemente funcionen mejor que cualquier otra cosa, y creo que él lo sabe”.