Cayey – El relevista de los Arenosos de Camuy, Jorge Charry, señaló con sus brazos hacia el cielo antes de lanzarse sobre el terreno de juego del Estadio Pedro Montañez, de Cayey, tras concretar el último out.

En cuestión de segundos, todos sus compañeros se unieron en la celebración, seguido de cientos de fanáticos.

Los Arenosos celebraban el primer campeonato en 66 años de historia en la Liga de Béisbol Superior Doble A, tras superar 12-6 en el séptimo choque de la final, a los Toritos de Cayey.

En el festejo, destacaban Víctor Claudio, nombrado Jugador Más Valioso de la final, así como el receptor y dirigente, Dennis Pérez.

“Fue una serie bien dura. Sabíamos que no sería fácil. Después que nos colocamos en la final arriba 3-2, ellos nos ganaron. Sabíamos que iban a venir con todo. Pero nosotros también. Esto va por Camuy”, expresó Claudio en un aparte con la prensa.

Claudio conectó tres imparables e impulsó igual número de carreras el domingo para llevarse la distinción de ‘MVP’. Un galardón que significa mucho para el antesalista, según describe él mismo, puesto que los Arenosos creyeron en él.

“Estuve lastimado por mucho tiempo. Pensé en retirarme… Entonces Camuy me adquirió. Fue lo mejor. Gracias al apoyo de mi familia por esto. Siempre me mantuve tranquilo”, agregó.

El apoderado de Camuy, Ángel Sotomayor, hizo una pausa antes de hablar de Claudio. Observó por un momento la celebración de su equipo, y soltó: “Voy a confesar algo”, abundó.

“Él (Claudio) era la persona que me daba energía todos los días. Anoche (sábado) yo me sentía triste. Peros sus mensajes me inspiraron”, añadió.

Los Arenosos celebran el domingo en Cayey. (Josian Bruno Gómez)

Previamente, lo más cerca que estuvo Camuy del campeonato fue en 2004, cuando cayeron en seis partidos ante los Azucareros de Yabucoa en semifinales. Antes de eso, finalizaron en la tercera posición a nivel nacional en 1964.

“Estoy agradecido con papá Dios. Este era nuestro destino. Cuando confeccioné al equipo, lo hice con la meta de que llegáramos a los últimos cuatro. Logramos más. Le metimos más profundidad en defensa y velocidad. Añadimos a Claudio, Luis Mateo y Fernando García. Claudio no solo brilló en la final, sino que en todo el año. Es un competidor. Mi trabajo es muy fuerte, pero estos muchachos han hecho que al 95%, yo me quede para el próximo año”, sostuvo.

No todo fue color de rosa para los Arenosos.

En pleno Carnaval de Campeones, al borde de la eliminación, el equipo optó por sustituir al mánager Miguelito Rodríguez por el receptor Pérez.

El movimiento dio resultado.

“Somos más que bendecidos. Hay jugadores que participan por 20 años y jamás tienen esta oportunidad. Esto es una franquicia con mucho carácter”, dijo por su parte Pérez.

“El equipo tenía mucho deseo. Lo logramos. Esto va por los nuestros. Estábamos determinados a ganar el campeonato. Dentro de las muchas cosas que le dije hoy (domingo), antes del juego, la principal fue de que todo es posible. El que cree, todo es posible”, apuntó Pérez.