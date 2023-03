Puerto Rico hizo historia anoche al lograr el primer juego perfecto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, pero la gesta no quedará oficializada en los registros de Grandes Ligas.

Según reportaron ESPN y The Associated Press, el Elias Sports Bureau, la organización que registra las estadísticas de las Grandes Ligas, no contará la victoria de los boricuas como un juego perfecto oficial porque no duró las nueve entradas. Los boricuas propinaron 24 outs en vez de 27.

Puerto Rico derrotó a Israel, 10-0, en un encuentro que terminó en la parte baja de la octava entrada debido a las reglas de nocaut del torneo. Según el reglamento del Clásico Mundial, un partido debe terminar cuando un equipo tiene ventaja de 10 o más carreras luego de la séptima entrada. Puerto Rico anotó la décima carrera en la parte baja de la octava entrada, lo que dio por terminado el partido.

José De León, que fue el abridor, se combinó con Yacksel Ríos, Edwin Diaz y Duane Underwood Jr. para blanquear a Israel, que no pudo llevar un corredor a primera base.

“Es perfecto para nosotros”, respondió De León, quien lanzó 5.2 entradas con 10 ponches.

Puerto Rico mejoró a 2-1 en el Grupo D y descansará en la jornada del martes. Mañana cerrará la primera fase ante República Dominicana, en un partido que luce decisivo en las aspiraciones de clasificar a los cuartos de final.