Colapsa una parte del techo del estadio de béisbol de Camuy

Una parte del techo del Estadio Francisco “Cheo” López de Camuy colapsó este martes, según informó el alcalde Gabriel Hernández a través de las redes sociales.

Hernández indicó que ninguna persona resultó herida.

Hernández publicó una foto junto a un mensaje. El área afectada fue en las gradas del equipo visitante en el parque.

Hasta el pasado fin de semana, el estadio albergó partidos de distintas ligas, tanto el sábado como el domingo.

Durante la temporada del Béisbol Doble A se publicaron fotos sobre el deterioro en el techo del estadio, donde juegan los Arenosos de Camuy.

“Informo que hubo un desprendimiento de parte del techo del lado izquierdo del Estadio Juan Francisco Cheo López, gracias a Dios no hubo ninguna persona afectada. Ya el personal del Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres Municipal está en el área para documentar y hacer informes pertinentes a FEMA y agencias pertinentes”, escribió Hernández.