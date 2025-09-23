Opinión
23 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Colapsa una parte del techo del estadio de béisbol de Camuy

Agraciadamente ninguna persona resultó afectada, según informó el alcalde Gabriel Hernández

23 de septiembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen del techo del Estadio Cheo López de Camuy. (Facebook / Gabriel Hernández)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una parte del techo del Estadio Francisco “Cheo” López de Camuy colapsó este martes, según informó el alcalde Gabriel Hernández a través de las redes sociales.

Hernández indicó que ninguna persona resultó herida.

Hernández publicó una foto junto a un mensaje. El área afectada fue en las gradas del equipo visitante en el parque.

Hasta el pasado fin de semana, el estadio albergó partidos de distintas ligas, tanto el sábado como el domingo.

Durante la temporada del Béisbol Doble A se publicaron fotos sobre el deterioro en el techo del estadio, donde juegan los Arenosos de Camuy.

Informo que hubo un desprendimiento de parte del techo del lado izquierdo del Estadio Juan Francisco Cheo López, gracias a Dios no hubo ninguna persona afectada. Ya el personal del Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres Municipal está en el área para documentar y hacer informes pertinentes a FEMA y agencias pertinentes”, escribió Hernández.

“Como es de conocimiento público el Estadio Cheo López esta en proceso de Subasta Pública para reemplazar en 100% su techo y remodelación total. Nuestra meta es comenzar tan pronto el Departamento de Vivienda Pública Estatal valide toda la información sometida por el Municipio. Ya el Municipio realizó la subasta de cualificar a los contratistas que estarán a cargo de este proyecto. Nuestro compromiso es tener un Parque 100% remodelado. Así será, es mi PALABRA con el Pueblo camuyano. El Estadio estará cerrado en su totalidad por seguridad según recomendación de Manejo de Emergencias desde#HOYhasta que termine la remodelación del mismo".

Tags
CamuyBeisbol Doble A
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
