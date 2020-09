Si el otrora jardinero boricua de los Pirates de Pittsburgh, Roberto Clemente, estuviera jugando en esta era del béisbol de Grandes Ligas, los entendidos no tienen ninguna duda de que sería uno de los peloteros de posición mejor pagados de esta época, y por ende, multimillonario.

Pero lo que es más, tomando en cuenta su trascendencia dentro y fuera del diamante de béisbol, el boricua se hubiera colocado a la altura de figuras de otros deportes como Michael Jordan y Lionel Messi, opinó uno de varios entrevistados por El Nuevo Día.

Indistintamente de las diferencias estadísticas entre Clemente y los mejores jugadores de su posición en este siglo XXI, tres voces consultadas coincidieron en que el miembro del Salón de la Fama hubiera gozado de un jugoso megacontrato similar a los firmados por patrulleros del momento como Mike Trout, de los Angels; Mookie Betts, de los Dodgers; y Bryce Harper, de los Phillies.

✉ Email La organización de los Pirates, para la que Roberto Clemente jugó toda su carrera, preparó una ceremonia por todo lo alto para el Día de Roberto Clemente. (The Associated Press)

El patrullero Gregory Polanco observa el enorme "21" que la organización de los Pirates integró al jardín derecho como parte de la celebración del Día de Roberto Clemente. (The Associated Press)

El primerabase de los Pirates de Pittsburgh Josh Bell (izq.) recibe el Premio Roberto Clemente de manos del dueño de la franquicia, Bob Nutting, antes del inicio del choque contra los White Sox de Chicago. (The Associated Press)

Los integrantes de los Pirates de Pittsburgh, incluyendo al exjugador y coach Joey Cora (primero de izquierda a derecha) saludan al público luego de la ceremonia en honor a Roberto Clemente llevada a cabo en el PNC Park de Pittsburgh. (The Associated Press)

Los integrantes de los Pirates de Pittsburgh durante la ceremonia en honor a Roberto Clemente que se llevó a cabo en el PNC Park de Pittsburgh. (The Associated Press)

El lanzador puertorriqueño de los Tigers de Detroit, Joe Jiménez, conversa con el receptor de los Cardinals de San Luis, Yadier Molina. Ambos utilizaron el 21 de Clemente en sus uniformes. (The Associated Press)

El tercerabase dominicano-americano de los Padres de San Diego, Manny Machado, fue uno de múltiples peloteros latinos que utilizó el 21 de Clemente en su uniforme. (The Associated Press)

El puertorriqueño Enrique "Kike" Hernández toca el número 21 de Clemente en su uniforme tras conectar un cuadrangular ante los Diamondbacks de Arizona. (The Associated Press)

Hernández conectó el vuelacercas en la segunda entrada del choque contra los Diamondbacks de Arizona. (The Associated Press)

El veterano toletero dominicano Albert Pujols usó el 21 de Clemente en su casco de batear. (The Associated Press)

El pelotero de los Rangers de Texas, José Trevino, optó por colocar el número de uniforme de Clemente en las mangas de su camisa de juego. (The Associated Press)

El campocorto de los Royals de Kansas City Raúl Adalberto Mondesí (izq.), hijo de Raúl Mondesí, celebra con Whit Merrifield tras vencer a los Indians de Cleveland. (The Associated Press)

Greg Holland (izq.) y Cam Gallagher, de los Royals de Kansas City, colocaron el número de uniforme de Clemente en las mangas de sus camisas. (The Associated Press)

Un trabajador del campo recoge una base conmemorativa con una pequeña placa en honor a Roberto Clemente. (The Associated Press)

El lanzador venezolano Carlos Carrasco, de los Indians de Cleveland, también honró la memoria de Clemente al utilizar su número en su uniforme. (The Associated Press)

Su análisis se dio a instancias de este medio un día después de que el llamado astro boricua fuera honrado en el Día de Roberto Clemente en Grandes Ligas, con jugadores a lo ancho de toda la nación utilizando en sus espaldas el número 21 que inmortalizó el carolinense.

Trout, de hecho, tiene el récord actual con la extensión que firmó en 2019 por 12 temporadas y $430 millones. Betts, por su parte, es el más reciente de los tres en haber firmado un pacto multianual, cuando en julio cerró un acuerdo con los Dodgers por 13 campañas y $365 millones. En tanto, Harper firmó como agente libre con Filadelfia previo a la temporada 2019, por $330 millones y 13 campañas.

Irónicamente, aunque aseguran los expertos que Clemente con sus números hubiera sido en el 2020 un pelotero de ese mismo calibre que los mencionados, en 18 años de juego en Grandes Ligas con los Pirates de Pittsburgh solo ganó $758,000. Una cantidad ridículamente menor a los contratos de Trout, Betts y Harper.

Mike Trout, de los Angels, pactó en 2019 por una extensión de $430 millones, el mayor contrato de la historia.

Como ejemplo de la disparidad entre esas épocas, basta mencionar que lo que Clemente se ganó en toda una carrera de casi dos décadas, Betts se lo ganó este año en solo cinco partidos.

“Es realmente difícil comparar a los jugadores de distintas épocas, especialmente si se tiene en cuenta la explosión que hubo de poder en el béisbol desde las décadas de 1950 y 1960”, dijo, de entrada, el agente de peloteros de las Mayores, Melvin Román.

“Dicho esto, Clemente fue un jugador dominante en su época. Fue All-Star 15 veces, MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga Nacional (1966), ganó el título de bateo 4 veces, ganó el Guante de Oro 12 veces consecutivas y ganó la Serie Mundial dos veces. No solo está en el Salón de la Fama… si el Salón de la Fama tuviera una sección especial para los jugadores élite, él también estaría en ese grupo”, dijo Román.

Sus números respaldan la opinión de Román con creces. Clemente no solo es uno de solo 32 peloteros en la historia que han conectado 3,000 o más hits, sino que también concluyó su carrera como uno de los mejores con promedio de bateo de por vida de .317, con 1,305 carreras impulsadas y 1,416 anotadas. Y como han dicho los entendidos también, sus 240 cuadrangulares entre 1955 y 1972 pueden parecer pocos al compararse con los bateadores de fuerza de esta era, pero son comparables con los mejores de su tiempo.

“Si Clemente estuviera jugando ahora, indudablemente obtendría una compensación superior a la de cualquier otro jugador de posición. No solo era un jugador dominante, si no alguien que cualquier franquicia estaría feliz de tener como piedra angular y jugador de franquicia. Anclaría una alineación, una defensa, un “clubhouse” y añadiría un valor no estadístico incomparable. Todo esto sin dejar atrás el hecho de tener la habilidad para jugar con dolores y lesiones manejables, algo que en esta época no sucede a menudo”, resaltó Román.

El historiador Jorge Colón Delgado tampoco tiene duda que el eterno número 21 de los Pirates sería multimillonario.

“Estaría en esa categoría de Mike Trout, de Bryce Harper y de Mookie Betts… multimillonario. Y es muy posible que no estuviese en Pittsburgh”, dijo el también escritor en referencia a que esa ciudad es considerada una de mercado pequeño en términos de béisbol. “Estaría en Nueva York. De hecho, él siempre quiso jugar en Nueva York. Era la ciudad que él quería jugar. Así que sería una superestrella en Nueva York”.

Aunque entendidos como Colón Delgado hacen la salvedad de que el desarrollo y explosión de Clemente no llegó hasta después de su quinto año en las Mayores, pues no tuvo oportunidad de desarrollo en liga menor (jugó un solo año en Triple A), Román entiende que de haberse dado el mismo panorama en esta época, el boricua hubiera obtenido un contrato grande de todos modos.

“Antes pagaban por lo que un jugador hubiera hecho en años anteriores. Hoy día pagan por lo que potencialmente vayas a poder a hacer en los próximos años. Tú proyectas que vas a hacer esta serie de estadísticas, yendo hacia adelante. Y por esa razón, valdrás en el 2023 unos $20 millones”, citó como ejemplo Román, agente entre otros, del receptor mejor pagado de la actualidad, Yadier Molina.

“Roberto Clemente, evidentemente con los analíticos de ahora, hubieran podido ver que en su futuro hubiera podido ser como lo que realmente sucedió en su carrera”, agregó Román recordando que además de los números que hicieron a Clemente merecedor de estar en el Salón de la Fama, estuvo su valor no estadístico que hoy día lo llevaría a ganar mucho más dinero aparte de su contrato.

Hubiera ganado mucho dinero también fuera del terreno

En eso coincidió el puertorriqueño Eddie Romero, vicepresidente ejecutivo y asistente del gerente general en la organización de los Red Sox de Boston.

“Era en el sentido verdadero un jugador con las cinco herramientas. Sería un jugador que claro que se merecería de los más grandes contratos del béisbol. Y más con su liderazgo. Sería uno de los contratos más grandes y merecidos de las Grandes Ligas”, destacó Romero recordando que Clemente no solo bateaba con poder, sino que la combinación de su bateo con su velocidad en las bases le ayudó a apuntarse cientos de extrabases, como fueron sus 440 dobletes y 166 triples.

“Todo era tan diferente en los negocios en esa época. No habían los ingresos que hay ahora, que también vienen por los contratos de la televisión y por la venta de mercancía”, dijo Romero refiriéndose a las camisetas, gorras y otros artículos que al presente se venden utilizando el nombre o la imagen de los peloteros, y que suponen una ganancia millonaria extra para ellos y sus equipos.

“Sería el rostro de la franquicia y su comerciabilidad estaría fuera de serie”, dijo, por su lado, Román, quien señaló que hoy día el agente que negocia contratos para sus clientes utilizando solo las estadísticas del juego, está en un error. Román dijo que hay que destacar el valor de la figura más allá del juego, por lo que puede representar para una ciudad como héroe o figura.

“Vendería la mayor cantidad de camisetas. Así que hay muchas razones para creer que si Clemente jugara ahora, estaría en lo más alto de la escala salarial para un jugador de posición. Hoy día, los jugadores gozan de un privilegio que Roberto y ninguno de su época pudieron tener, que es la habilidad de entrar en un proceso de arbitraje, de poder ejercer la agencia libre luego de seis temporadas en las Mayores, que son mecanismos que han ayudado inmensamente a los jugadores actuales”, puntualizó el agente.

“Por supuesto, todo esto es incluso antes de tener en cuenta el tipo de persona que era Clemente, con su caridad y trabajo humanitario fuera del campo. Sin duda alguna, estuviera a la altura de atletas de la talla como Michael Jordan, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en términos de valor para cualquier franquicia y/o marca”.