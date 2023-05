A David Ortiz le hubiera gustado que eliminaran el “shift” defensivo durante su destacada carrera de 20 años en las Grandes Ligas.

Es una de las nuevas reglas de las Mayores aprobadas para la temporada 2023 que el miembro del Salón de la Fama del béisbol aprobó desde que fue anunciada.

Al reloj de pitcheo, sin embargo, le tomó tiempo darle el visto bueno.

“A principio no estaba muy de acuerdo con eso pero ahora, como estoy viendo el tiempo moviéndose, me gusta”, dijo el otrora toletero dominicano de los Red Sox de Boston en un aparte con El Nuevo Día durante su participación en el juego de celebridades del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

“Ya el juego no está aburrido. Estás viendo que el juego dura dos horas y media. No cuatro horas como antes. Eso es bueno porque la juventud no tiene esa paciencia para estar sentada cuatro horas en un juego. El shift... me hubiese gustado que lo quitaran cuando jugaba (ríe)”, agregó.

En un intento para acelerar los partidos, las Grandes Ligas aprobó el reloj de pitcheo. Un lanzador tiene 15 segundos para realizar un lanzamiento, y 20 cuando hay corredores en base.

Cuando fue probado en las menores, el promedio del tiempo reducido en los partidos fue de 26 minutos. Hasta principios de mayo, el ajuste ha sido un éxito para MLB. La media de la duración de un partido ha estado en dos horas y 36 minutos. En 2022, el promedio fue de tres horas y cuatro minutos.

Ortiz, apodado “Big Papi” y quien sacudió 541 jonrones en su carrera, también aplaudió el aumento en tamaño de las bases, de 15 a 18 pulgadas cuadradas.

“Las bases grandes están bien porque eso va a evitar las lesiones. Serán pequeñas. Traía muchas lesiones porque tú tienes que pisar la base en una zona específica. Ahora, al ser más grande, no tienes que preocuparte por eso. El juego está bien y el talento fenomenal”, indicó.