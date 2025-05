¿De vuelta el mejor Edwin “Sugar” Díaz? Los números no mienten

Sin embargo, al no haber situación de rescate sobre la mesa, el naguabeño tuvo un merecido y siempre “bienvenido” descanso. La noche antes abanicó al toletero Aaron Judge para sellar la única victoria de su equipo en la serie contra los Yankees de Nueva York .

“No comencé la temporada como quería. Pero ahora mismo creo que estoy lanzando tan bien como en 2022. Estoy muy contento”, dijo Díaz al New York Post .

Díaz no ha permitido carreras limpias en las últimas ocho apariciones. En mayo ha completado seis entradas y ha ponchado a seis.

“Cada vez que subo a la loma me siento mejor. La confianza está muy alta ahora mismo. Siento que puedo realizar mis lanzamientos en el momento en que los necesito y dar out. Me siento muy bien personalmente”, sentenció el boricua a SNY Network.