El exjugador puertorriqueño Eduardo Pérez, quien renunció el lunes al puesto de gerente general de la Selección que representará a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, explicó en una entrevista con MLB Radio las razones que lo llevaron a la difícil decisión, basadas “en la falta de respeto al proceso” por parte del presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Dr. José Quiles.

Como El Nuevo Día había adelantado durante el fin de semana, Quiles hizo gestiones por su cuenta, comprometiendo el puesto de dirigente del equipo para el receptor Yadier Molina, quien está en su última temporada como jugador activo en las Grandes Ligas. Esto lo hizo sin haberlo consultado sin Pérez, a quien él mismo nombró como gerente general en una conferencia de prensa el 7 de julio.

Pérez nunca se enteró de boca de Quiles el acuerdo al que habría llegado con Molina, y fue durante su proceso de búsqueda de candidatos y entrevistas para el puesto de dirigente que se enteró.

PUBLICIDAD

Quiles reaccionó en un programa radial, sin negar la información publicada por este diario el sábado. Dos días después de la publicación de El Nuevo Día, Pérez presentó su renuncia, la cual Quiles aceptó ayer al tiempo que indicó que iniciaría el proceso de seleccionar un nuevo gerente general.

“Tan orgulloso como estoy de haber sido criado y considerarme puertorriqueño, no poder ser parte del Clásico Mundial de Béisbol con la bandera puertorriqueña encima de mí, me duele en el corazón. Ahora, eso no quiere decir que no voy a vitorear a Puerto Rico. Voy a estar allí. Voy a estar en Miami. Voy a ser el fanático número uno del equipo de Puerto Rico”, dijo de entrada Pérez en la entrevista concedida a MLB Radio.

“Pero fue para mí lo correcto (renunciar) por la falta de respeto al proceso de poder tener una comunicación real, clara y concisa con el presidente de la Federación”, agregó en referencia a Quiles.

“Mucha gente especuló, ¿por qué se va? ¿Por qué no? Publiqué una declaración. Lo hice en español porque pensé, nuevamente, así nos comunicamos en Puerto Rico. Quería asegurarme de que la gente de Puerto Rico entendiera cuál era mi posición con todo esto. No eran rumores o no. No he pasado por los medios. No hablé con los medios después. Eran solo esas declaraciones las que necesitaba sacar”, dijo Pérez sobre su publicación en redes sociales anunciando su renuncia el lunes.

El también comunicador como analista y comentarista de béisbol para la cadena ESPN, dijo que fue una decisión difícil y un día triste para él y su familia.

PUBLICIDAD

Su padre, Atanasio “Tany” Pérez, es un miembro del Salón de la Fama que antes de saltar al estrellato en las Grandes Ligas, emigró desde Cuba junto a su esposa y madre de Eduardo, durante la época de la revolución. La familia echó raíces en la isla, y aunque Eduardo nació en Cincinnati, que era la ciudad donde brilló Tany con “La Maquinaria Roja” de los Reds, se crió en la isla y hasta jugó béisbol en Puerto Rico.

“Los medios, las redes sociales, me respaldaron. Agradezco a los fanáticos por haber hecho eso. Pero en este momento, lo que debemos hacer como puertorriqueños y necesito difundir esto entre la comunidad del béisbol, la familia del béisbol, como fanáticos del béisbol, este evento es para los fanáticos. Es para los jugadores. No es para los gerentes generales. No es para los presidentes. No es para los gerentes. Es para los fanáticos y las estrellas del béisbol que ahora juegan”.

El Nuevo Día supo ayer que el exjugador Carlos Delgado surgió como candidato inmediato para sustituir a Pérez en el puesto, y luego el propio Delgado lo confirmó en entrevista con este diario, así como también confirmó que este martes en la mañana se estará reuniendo con el presidente y funcionarios de la Federación para considerar el ofrecimiento para la posición.