Con una recta que oscila entre las 94 y 95 millas por hora, zurdo y con cualidades como sus 6′7″ de estatura para convertirse algún día en abridor de Grandes Ligas, al vegalteño Eduardo Rivera no le tomó por sorpresa ser escogido en el pasado sorteo de novatos a mediados de mes.

Después de todo, es el sueño de cada pelotero joven que se va desarrollando desde niño hasta llegar a escuela superior y acercarse a su elegibilidad para el ‘draft’ del béisbol de las Mayores.

Lo que sí le sorprendió es que fueran los Athletics de Oakland quienes lo seleccionaron en la ronda 11, pues eran otras las organizaciones las que habían mostrado interés en él, como los Cardinals de San Luis, los Reds de Cincinnati y los Rockies de Colorado.

Pero Rivera, quien se mantuvo activo desde antes del sorteo de Grandes Ligas en el Béisbol Superior Doble A con los Maceteros de su pueblo, ya es todo un pelotero profesional luego de que estampara su firma y se reportara la pasada semana en Arizona, a los campos de entrenamiento de los Athletics con miras a debutar pronto en liga menor.

Y aunque su padre Gilberto dijo que esperaba que su hijo fuera escogido en una mejor ronda, está claro que hay cosas del draft que son impredecibles. Para Eduardo, lo importante es que ya firmó su contrato.

Eduardo Rivera firmando su contrato para convertirse oficialmente en jugador profesional.

“Me siento supercontento porque soy pelotero profesional. Más que nada, gracias a Fernando Cruz y a Jorge Williams”, dijo el zurdo en referencia al lanzador quien jugó varias temporadas en liga menor y ahora tiene una empresa para entrenar a otros peloteros; y en alusión al apoderado de los Maceteros en la Doble A.

“Me siento superbién, agradecido de Dios por todas las oportunidades que me da cada día. De verdad que cuando estuve en Puerto Rico, nunca había hablado con el scout Rubén Escalera. Nada con él. Los más que estaban interesados en mí, en la pelea, eran San Luis, Colorado y Cincinnati. Habían par de equipos detrás de mí”, agregó Eduardo en conversación telefónica desde Arizona, donde se reportó por primera vez a prácticas el pasado sábado, luego de unos días en cuarentena para cumplir con los protocolos de seguridad en este tiempo de pandemia.

Pero de acuerdo a su padre Gilberto, aunque Oakland nunca dio señales, al parecer Escalera sí le había echado el ojo al lanzador zurdo.

Palabras de aliento de Yadier Molina

“Parece que lo estaban chequeando. Fue una sorpresa (que lo escogieran)”, dijo Rivera, padre, quien señaló que tuvo una conversación con el receptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, ya que lo conoce a él y su familia, y este le dijo unas palabras que lo alentaron tanto a él como a Eduardo, luego de que las expectativas de ser escogido en una mejor ronda no se cumplieran.

“Ese desesperante (el draft). Uno no se está quieto por los nervios. Viendo tanto nombre saliendo y uno esperando el del hijo de uno… teníamos expectativas porque pensábamos que nos íbamos el segundo día (entre la segunda y décima rondas), porque había muchos equipos interesados en el nene. Pero Dios lo quiso así. Yo hablé con Yadier, y me dijo ‘no te preocupes, que el nene cayó en buena organización, que le gusta desarrollar sus peloteros; si Oakland lo cogió, algo bueno le vio porque esa gente no draftea puertorriqueños’”, recordó Gilberto sobre las palabras de Yadier.

Eduardo, quien pactó por un bono de $125,000 por firmar tras el sorteo, dijo que aunque prefiere su rol como iniciador, con tal de ser profesional y subir a Grandes Ligas, asumirá el papel que le exijan.

Agradecido de la Doble A y los Maceteros

Sobre su corta experiencia en la pelota Doble A, dijo que la agradece.

“La experiencia fue única porque estás jugando contra gente mayor que uno, de 30 y 40 años. Para mí es una competencia única, porque me evalúo si puedo llegar a jugar en Grandes Ligas, porque son gente mayor que uno”, dijo el joven de 18 años, cuyo objetivo está claro.

Eduardo Rivera (centro) junto al dirigente de los Maceteros de Vega Alta, Luis Matos, y el apoderado Jorge Williams (derecha).

“Trabajar fuerte en todo lo que se me ponga en el camino, subir rápido por lo menos a otras ligas, y después, si Dios lo permite, en uno o dos años más llegar a Grandes Ligas”, agregó al tiempo que indicó que aparte de la recta posee el cambio y el slider como parte de su repertorio de pitcheos.