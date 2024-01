Carolina - El mánager Edwards Guzmán festejó el domingo de forma agridulce su segundo premio consecutivo de Dirigente del Año, luego de que sus Gigantes de Carolina cayeran por pizarra de 4-2 ante los Criollos de Caguas en el tercer choque de la final de la liga invernal, escenificado en el Estadio Roberto Clemente Walker.

No obstante, el piloto de 47 años sacó un momento para reflexionar sobre lo que ha sido la temporada 2023-24 de la novena carolinense que, contra todo pronóstico, volvió al baile de coronación.

“Brutal. El año pasado, todo el mundo decía que como era el primer año, pues que esas cosas pasaban. Pero volver a repetirlo con la calidad de dirigentes que había este año en la liga... Creo que cualquiera (de ellos) podría haber sido merecedor”, dijo Guzmán desde el camerino del Roberto Clemente Walker.

“Para mí, es emocionante. Normalmente no me gusta hablar de premio individuales, porque el béisbol no existiría si todo fuese individual. Gracias a mis jugadores, staff y a la confianza de la administración... Pero este (premio) honestamente es especial, me lo quería ganar”, destacó.

Guzmán condujo a los Gigantes al segundo puesto de la serie regular con récord de 24-16, un juego menos que el primer lugar Cangrejeros de Santurce.

Luego en semifinales, Carolina despachó en siete compromisos a los Leones de Ponce.

Guzmán, además, festejó por todo lo alto el que su primer bate y jardinero, Bryan Torres, fuese nombrado como el Más Valioso del torneo.

“También, brutal. El año pasado Bryan no había tenido mucha oportunidad de jugar. Desde que llegué este año, le dije que contaba con él. Tenemos una química increíble en este grupo. Ellos saben cuando habla el Edwards Guzmán de pana, el dirigente y/o el compañero. Sabemos diferenciar”, apuntó.

Torres promedió .299 y lideró los renglones de carreras anotadas (23) y estafadas (13).

El cuarto duelo de la final se llevará a cabo el martes en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas. Los Criollos dominan 1-0.