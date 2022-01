Naguabo - El cerrador puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, está sumamente motivado con su equipo de cara a la nueva temporada de Grandes Ligas, tras las contrataciones que ha realizado el dueño Steve Cohen.

Entre estas se encuentra la del as Max Scherzer, quien firmó un lucrativo contrato de $130 millones por tres años para unirse a Jacob deGrom en la rotación; y las de Eduardo Escobar y Starling Marte. El dueño de la novena de Queens busca un equipo competitivo que pueda regresar al Clásico de Otoño, algo no logra desde el 2015 y ganar la Serie Mundial, lo que no sucede desde 1986.

De la misma forma, Cohen trajo a Buck Showalter para dirigir el conjunto en sustitución de Luis Rojas, quien fue despedido tras terminar la temporada con marca de 77-85 y no llegar a la postemporada.

PUBLICIDAD

El puertorriqueño Joe Espada -junto al coach de la banca de los Tampa Bay Rays, Matt Quatraro-, fueron considerados para este puesto.

“Me siento supercontento”, dijo el lanzador naguabeño al hablar de su equipo.

“El dueño, Steve Cohen, está moviendo las piezas para ganar, y eso nos motiva a nosotros sabiendo que tenemos un dueño que quiere ganar. El equipo está bueno, después que nos mantengamos saludables, los Mets van a tener un buen equipo para llegar a los playoffs y competir por el campeonato”, añadió el jugador durante una actividad de entrega de artículos escolares para los niños y niñas del barrio Daguao, en Naguabo.

Díaz se crió en ese lugar, y como ha hecho durante los últimos años, se unió a su familia para ayudar a los vecinos de esa comunidad con la repartición de 200 bultos y útiles este domingo.

En cuanto a Showalter, dijo que era un dirigente veterano que ha tenido éxito en las Grandes Ligas. Abundó que no ha podido hablar con él debido al cierre laboral en la Mayores, pero reconoció que estaba ansioso por conocerlo.

Asimismo, sostuvo que estaba muy contento con la firma del puertorriqueño Joey Cora como coach de tercera. Compartó que lo conoció la pasada temporada durante un juego entre los Mets y los Pirates Pittsburgh.

“Pude compartir con él. Es tremenda persona. Estoy contento de tener un coach boricua con nosotros”.

Se prepara para la próxima temporada

El jugador, que ha entrenado en la isla de cara a los campamentos primaverales de las Grandes Ligas con el coach de lanzadores de los Cangrejeros de Santurce, Héctor Mercado, explicó que no ha hecho nada distinto durante sus sesiones y agregó que la pandemia no ha alterado su plan de entrenamiento.

PUBLICIDAD

“Estoy trabajando fuerte para esta temporada. Tenemos un buen equipo. Estoy supercontento, me siento bien. Estoy trabajando bien para cuando empiece el ‘spring training’, llegar al 100%, que es la meta”, dijo.

“Siempre trato de mejorar en mis comandos de mis pitcheos. Cada año trato de mejorar. Este año estuve mucho mejor. En el físico me siento superbien”, añadió, al hablar de las cosas sobre las que ha puntualizado.

En cuanto al paro laboral en las Mayores, Díaz se mostró confiado en que la Asociación de Jugadores y la liga puedan llegar a un acuerdo antes de los entrenamientos primaverales.

Este paro comenzó el 1 de diciembre, luego de 26 años y medio de paz laboral. El mismo ha provocado que se detengan todas las movidas en la liga.

“Ahora mismo no están hablando. Supongo que en las próximas semanas empezarán a hablar. Yo creo que van a llegar a un acuerdo antes del ‘spring training’. Esperemos que así sea. Estoy loco por reportarme y meter mano”, explicó el jugador, que por su posición es de los primeros que debe reportarse a los campos de entrenamientos junto a los receptores.