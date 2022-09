Nueva York – El puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz se ha destacado en el pasado por sus explosivos lanzamientos, que con el tiempo han mejorado de manera espectacular.

De hecho, hace unas dos semanas, el serpentinero de los Mets de Nueva York registró en el City Field un lanzamiento de 103 millas. Así de duro tira.

“He tenido más velocidad”, comentó el naguabeño.

“El entrenamiento físico que hice en la temporada libre me ha fortalecido. He aumentado libras, y el aumento en la velocidad se ha visto. Y es que me siento superbien físicamente. En el punto en que estoy en mi carrera me siento superbien”, agregó.

Díaz estaba duro desde que lanzaba con los Mariners de Seattle entre el 2016 y 2018, al igual que cuando llegó a Nueva York en el 2019. Su velocidad entre el 2016 y 2021 promediaba entre 97.9 y 98.8 millas por hora. Este año, con 28 años cumplidos, Díaz está promedia 99.1 millas por hora, de acuerdo a Baseball Savant, portal que provee emparejamientos de jugadores, métricas de Statcast y estadísticas avanzadas.

PUBLICIDAD

Pero la velocidad es solo parte de su éxito este año, cuando su efectividad está en 1.47, suma 105 ponches en 55 entradas y acumula 29 juegos salvados. Otro ingrediente para su éxito ha sido tirar ‘strikes’ abriendo conteos, compartió.

“El strike número uno, como yo le llamo, ha sido bien alto este año”, explicó. “Eso me da la oportunidad de seguir atacando a los bateadores, y gracias a eso hemos tenido una gran temporada”, amplió.

El porcentaje de primeros strikes de Díaz durante esta temporada es de 70.8. El por ciento previo más alto de Díaz en sus primeras seis temporadas en las Mayores era de 67.5 en el 2017, de acuerdo a Baseball Savant.

Díaz combina el ataque a los bateadores con ‘sliders’. De hecho, el 54 por ciento de sus lanzamientos en ‘slider’ terminan en ‘swines’ que abanican.

Por todo lo ante anterior, el boricua se ha convertido en el lanzador que los Mets esperaban cuando lo adquirieron en el 2019 desde los Mariners. Es la sensación de la fanaticada, el que esperan que salga por el portón del bullpen al ritmo de las trompletas de la canción “Narco” para encender el City Field.

Díaz ha manejado esa situación magistralmente: con soltura y enfoque al mismo tiempo.

“Es algo grande. Nueva York está a otro nivel. En la situación que me pongan, con el marcador arriba o abajo, el parque se cae”, apuntó.