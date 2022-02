Desde que Efraín “Cano” García salió como dirigente de los Cariduros de Fajardo en el Béisbol Superior Doble A el año pasado, la decisión de su futuro estaba tomada: acogerse a una sabática luego de 36 años ininterrumpidos en los parques de la isla.

Por primera vez desde 1985, el también exjugador no estará activo desde el inicio de una temporada en alguna capacidad. Venía de dirigir a los Cariduros en las últimas tres temporadas. En su carrera de 20 años como mentor, también ha estado al mando de las novenas de Cayey, Florida, Vega Alta, Yabucoa, Guayama y Juncos. Igualmente, fue gerente general con Coamo.

Y anterior a su faceta como técnico, García fue uno de los mejores peloteros en la Doble A. Totalizó 19 campañas y fue figura estelar en el Equipo Nacional por más de una década.

En Fajardo,como mánager ganó un campeonato en 2004 y en su resumé suman 250 victorias. El 27 de febrero, día que comienza la campaña, será extraño no verlo en un ‘dugout’.

“Es un sentimiento encontrado. Por un lado, me encuentro relajado en casa, disfrutando de las vacaciones que me merecía hace mucho tiempo. Pero, por el otro, extraño el terreno, el compartir con los muchachos”, dijo García a El Nuevo Día.

“Tomé la mejor decisión en este momento. Necesitaba espacio fuera del terreno. Por el momento, lo estoy pasando muy bien”, aseguró.

García señaló que perdió muchos momentos importantes de su familia mientras dirigía y, este momento, quería dedicarle más tiempo a sus seres queridos. Dijo que tuvo llamadas de unos seis equipos para ofrecerle un puesto, pero él dijo que ya tenía la contestación ensayada.

“Les dije lo que te acabo de decir: Que gracias en pensar en mí por querer que pertenezca a la organización, pero llevo par de años pensando en cómo comenzar a retirarme de dirigente y simplemente mantenerme con el Equipo Nacional (como coach de banco). Lo fui analizando y dije que no. Hasta recomendé otros dirigentes”, contó García.

Esto no quiere decir un retiro definitivo. García está abierto a regresar a dirigir si aparece una oferta que beneficie a ambas partes. Prefiere dirigir a un equipo cerca de su residencia en Dorado.

“Dos equipos me ofrecieron a larga distancia. Otros estaban cerca. Pero, no cierro las puertas. No es que me retiro todavía. Quiero saber cómo va física y mentalmente en este receso. Si veo que me gustó más la sala de la casa con la televisión, entonces anunciamos algo”, declaró.

Mirando una trayectoria de 36 años en la pelota dominguera, García se siente complacido con lo alcanzado durante este periodo.

“Fueron años de mucho aprendizaje. Cada época fue bien diferente a la otra. Formé grandes amistades. Pienso que estos 36 años fueron más positivos que negativos. No es fácil tomar decisiones como dirigente. Gracias a todos estos años, conseguí trabajo y pude levantar una familia. Agradezco a todos los apoderados que estuvieron conmigo y a los compañeros de equipo, en el especial el staff, que siempre fue mi sostén”, agradeció García.