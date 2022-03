Tildando la sanción impuesta por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en contra del propietario de los Cangrejeros de Santurce, Tom Axon, como una “caprichosa”, el abogado Joaquín Monserrate Matienzo reiteró el miércoles que se propone llevar el caso ante los tribunales en los próximos días.

El destacado abogado criminalista se encuentra en el proceso de recopilar material para llevar el caso del norteamericano Axon, quien fue suspendido por dos años de todas funciones referentes a los Cangrejeros de Santurce.

En una resolución emitida ayer por el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, éste también le impuso un año de probatoria y una multa de $5,000.

“Estamos preparándonos. Estamos en la oficina preparando el material para ir al tribunal a pelear esto. No nos queda más remedio”, dijo el letrado. “Esta es una sanción caprichosa impuesta por el presidente de la liga que paraliza al equipo de Santurce prácticamente, porque el único accionista es Tom”.

La determinación liguera es el más reciente capítulo de la controversia generada hace varias semanas por Axon, quien despotricó contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero, por las alegadas pésimas condiciones en que se encuentra el Estadio Hiram Bithorn, en especial su pizarra.

Axon, quien compró la mayoría de las acciones del equipo santurcino hace tres años, también amenazó con llevarse la franquicia para Humacao.

Tras estas declaraciones, la LBPRC ordenó la salida de Axon de la franquicia y le dio una fecha límite a la directiva de los Cangrejeros para que lo reemplazara.

Axon entonces contrató a Monserrate Matienzo para que defendiera su caso.

“Lo suspende por dos años sin vista, sin haber oído la defensa. Mira que curioso que él (Flores Galarza) está defendiendo al alcalde de San Juan. Esa no es una violación a la constitución de la Liga. Él (Flores Galarza) dice que el alcalde es uno de los auspiciadores más importantes de la Liga de Béisbol Profesional. Pero el alcalde no se ha quejado. Está en una especie de defensa del alcalde de San Juan”, agregó Monserrate Matienzo, un ex presidente de la liga y otrora dueño de los Cangrejeros.

Tom Axon fue suspendido por dos años por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. (Archivo)

“Dice -la resolución- que (los comentarios) es en menosprecio a la fanaticada de Santurce pero es lo contrario. Él (Axon) está abogando porque la fanaticada tenga una pizarra que pueda ver el score y cuál entrada se está jugando, que pueda ver el bateador de turno”, dijo el letrado.

“Es una pizarra completamente deficiente. El equipo se ha quejado de eso”.

El reputado abogado riopedrense indicó que no es correcto que el presidente Flores Galarza haya tratado de resolver la controversia como se alega en la resolución dada a conocer el martes.

“Nunca se ha reunido conmigo. No ha dado audiencia a nada. Lo que ha mandado son amenazas. Nos ha dejado sin recursos. Tenemos que ir al tribunal”.

Monserrate Matienzo no ha decidido el recurso que solicitarán en el tribunal, mientras la franquicia capitalina entra en un punto en el que está congelada.

“Ahora mismo no se puede hacer nada con la franquicia porque han suspendido a Tom de todas sus funciones y el único accionista es él. ¿Qué va a hacer? Hay un delegado alterno que es Lino Rivera que no tiene poder alguno porque no tiene acciones en el equipo. Es un empleado”, explicó.

“Estamos alarmados ante la grave injusticia que se ha cometido ante un dueño de equipo que lo que ha venido a Puerto Rico es a invertir dinero en el béisbol y a exigir las mejores facilidades para nuestro deporte favorito. Es un individuo que proyectó las deficiencias de la vetusta pizarra que está obsoleta, protestó por eso y lo han castigado”, concluyó.