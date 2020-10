Fernando Tatis Jr. ya dejó su marca en la postemporada de las Grandes Ligas

“El Niño”, apodo del sensacional campo corto de los Padres, pegó dos cuadrangulares en la electrizante remontada de San Diego 11-9 contra los Cardinales de San Luis el jueves para empatar la serie de comodines 1-1 de la Liga Nacional.

Ambas novenas juegan un partido decisivo el viernes.

Con sus rastas rubias rebotando alrededor de su casco, Tatis bailó por la línea de primera base y gesticuló animadamente hacia sus compañeros de equipo después de encender la remontada al alinear un jonrón de tres carreras en los asientos del jardín izquierdo en la sexta entrada.

Cuatro bateadores después de que Myers abrió el séptimo con un vuelacercas solitario para una ventaja de 7-6, Tatis fue más dramático después de su bambinazo de dos carreras hacia el jardín derecho. Tatis lanzó su bate, se giró y miró a sus compañeros de equipo antes de comenzar su trote y luego dio varios choques de manos después de tocar el plato.

El “bat flip” de Tatis despertó la memoria de los fanáticos de las Mayores al recordar el batazo de José Bautista hace cinco años.

En el quinto partido decisivo de la serie divisional de la Liga Americana de 2015, Bautista disparó un cuadrangular de tres carreras para los Blue Jays de Toronto noquear a los Rangers de Texas. El dominicano firmó el momento con uno de los “bat flips” más memorables en la historia de la postemporada.

El momento fue un mal sabor para los integrante de Texas en aquel momento, en especial Mitch Moreland, quien miró el momento desde el dugout y consideró el gesto de Bautista como una falta de respeto en relación a las reglas no escritas del juego.

Moreland es ahora compañero de equipo de Tatis y no vio nada malo con el “perreo” de la nueva estrella de la MLB.

“Eso fue hace tiempo. Es un juego diferente ahora”, dijo Moreland a MLB.com.

“Es un nuevo momento. No sé si alguna vez me verán lanzar uno así. Pero ahora es diferente. Es un tipo diferente de entretenimiento. Parece que está sucediendo cada vez más en toda la liga. Es sólo la nueva pelota de béisbol”, agregó.

Tatis Jr., quien terminó la acortada temporada con 17 cuadrangulares y 45 carreras impulsadas para devolver a los Padres a los playoffs por primera vez en 14 años, defendió las emociones mostradas en el partido.

“Estamos en los playoffs. El juego no había acabado, el trabajo no termina hasta que consigamos esos 27 outs, no podemos dar marcha atrás, no podemos conformarnos. Quedaba mucho juego por hacer. Quería seguir motivando a mis compañeros, solo para hacerles saber, para seguir. Son un equipo (San Luis) que responde, así que tenemos que seguir haciendo el trabajo”, expresó.

Las acciones de Tatis Jr. esta temporada también despertaron un debate en la temporada regular cuando el pasado 17 de agosto conectó un grand slam en un lanzamiento de 3-0 y con sus Padres de San Diego arriba siete carreras en la octava entrada contra Texas.