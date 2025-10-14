El cayeyano Ramón Vázquez es interesado por los Twins para el puesto de dirigente

El boricua Ramón Vázquez, actual coach de banco de los Red Sox de Boston, podría dar su primer paso hacia una futura carrera como dirigente en las Grandes Ligas, al ser considerado para una entrevista con los Twins de Minnesota, de cara a la temporada 2026.

Según el periodista Jon Heyman, del diario New York Post Sports, los Twins gestionarían el permiso de los Red Sox para entrevistar a Vázquez, quien es la mano derecha del cagüeño Alex Cora.

Vázquez ha avanzado en su desarrollo técnico al desempeñarse desde 2023 como coach de banco, el cargo más próximo al de dirigente. Anteriormente, fue coach de analítica y de primera base con los propios Red Sox. Comenzó con Boston en 2018.

También, el exjugador cayeyano cuenta con experiencia dirigiendo en las Menores y en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Además de los Red Sox, Vázquez también trabajó como coach para los Padres de San Diego en el pasado.

Los Twins están en busca de un dirigente luego de terminar su contrato con Rocco Baldelli, quien dirigió la novena durante las últimas siete temporadas, clasificando tres veces a la postemporada, pero solo una vez en las últimas cinco campañas.

Minnesota, que cambió a Carlos Correa a Houston durante esta temporada, terminó con récord de 70-92, a 18 juegos del líder de la División Central de la Liga Americana.