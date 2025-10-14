Opinión
14 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El cayeyano Ramón Vázquez es interesado por los Twins para el puesto de dirigente

La gerencia de Minnesota hace gestiones para que Boston le permita entrevistar al coach boricua

14 de octubre de 2025 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde el 2023, Ramón Vázquez ha sido coach de banco de los Red Sox, bajo la dirección de Alex Cora. (Carlos Giusti/Staff)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El boricua Ramón Vázquez, actual coach de banco de los Red Sox de Boston, podría dar su primer paso hacia una futura carrera como dirigente en las Grandes Ligas, al ser considerado para una entrevista con los Twins de Minnesota, de cara a la temporada 2026.

RELACIONADAS

Según el periodista Jon Heyman, del diario New York Post Sports, los Twins gestionarían el permiso de los Red Sox para entrevistar a Vázquez, quien es la mano derecha del cagüeño Alex Cora.

Vázquez ha avanzado en su desarrollo técnico al desempeñarse desde 2023 como coach de banco, el cargo más próximo al de dirigente. Anteriormente, fue coach de analítica y de primera base con los propios Red Sox. Comenzó con Boston en 2018.

También, el exjugador cayeyano cuenta con experiencia dirigiendo en las Menores y en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Además de los Red Sox, Vázquez también trabajó como coach para los Padres de San Diego en el pasado.

Los Twins están en busca de un dirigente luego de terminar su contrato con Rocco Baldelli, quien dirigió la novena durante las últimas siete temporadas, clasificando tres veces a la postemporada, pero solo una vez en las últimas cinco campañas.

Minnesota, que cambió a Carlos Correa a Houston durante esta temporada, terminó con récord de 70-92, a 18 juegos del líder de la División Central de la Liga Americana.

Puerto Rico cuenta con Cora y con Josué Espada (Houston) como mánagers activos en el mejor béisbol del mundo.

Tags
Ramón VázquezTwins de MinnesotaRed Sox de Boston
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
