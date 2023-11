San Diego — El dueño de los Padres, Peter Seidler, quien gastó cientos de millones de dólares intentando llevar el esquivo título de la Serie Mundial a San Diego, falleció el martes, anunció el equipo. Tenía 63 años.

La causa de muerte no fue revelada. Seidler, miembro de la tercera generación de la familia O’Malley que fue dueña de los Dodgers de Brooklyn/Los Ángeles, había sobrevivido dos veces al cáncer. El club anunció a mediados de septiembre que Seidler se sometió en agosto a un procedimiento médico no revelado y que no volvería a presentarse este año en el parque.

“Hoy, nuestro amor y oraciones están con la familia de Peter mientras está de luto por el fallecimiento de un extraordinario esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo. Peter fue un hombre generoso y bondadoso dedicado a su esposa, hijos y demás familia. También consistentemente mostró una gran compasión, especialmente para los menores afortunados”, dijo el director ejecutivo de los Padres, Erik Greupner en un comunicado.

“Su impacto a la Ciudad de San Diego y al béisbol se sentirá por generaciones. Su espíritu generoso está ahora firmemente integrado en la fábrica de los Padres. Aunque era el dueño y presidente, Peter era por dentro un aficionado de los Padres y lo extrañaremos”, añadió.

Seidler fue parte del grupo que adquirió a los Padres en el 2012 y adquirió las acciones mayoritarias de Ron Fowler en noviembre 2020. Seidler también adquirió la empresa de artículos deportivos Rowlings en asociación con la MLB.

Fue con la aprobación de Seidler que los Padres incrementaron su nómina a $258 millones el primer día de temporada, la tercera más alta de las Grandes Ligas tras una emocionante batalla hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el año anterior.

Seidler solía desestimar las preguntas sobre si gastar tanto en jugadores como Manny Machado y Xander Bogaerts sería sostenible a largo plazo y aseguró que quería llevar con desesperación un desfile a una ciudad que nunca había tenido uno.

“Me pregunto si el desfile será en tierra o sobre el agua, o ambos”, dijo.

Seidler se burló al ser cuestionado sobre si San Diego era un mercado pequeño. Veía a la ciudad como singular debido a que los Padres se convirtieron en el único equipo profesional tras la partida de los Chargers en el 2017. Los aficionados atiborraron al Petco Park el año pasado y establecieron un récord de asistencia de la franquicia con 3,232,310 personas en 79 encuentros, incluyendo 59 completamente vendidos. Los Padres disputaron dos juegos de casa ante San Francisco en la Ciudad de México.

“Estoy entristecido por la noticia del fallecimiento de Peter”, dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado desde Arlington, Texas, en donde se lleva a cabo la reunión de dueños. “Peter creció en una familia de béisbol y su amor por el juego era evidente en toda su vida. Se sentía orgulloso de ser dueño de los Padres y darle a San Diego una franquicia de la que sentirse orgullosos”.

El fallecimiento de Seidler ocurre en un momento crítico para la franquicia que busca un nuevo mánager luego de la partida de Bob Melvin tras chocar con el gerente general A.J. Preller.