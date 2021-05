A sus 40 años de edad, el lanzador derecho Iván Maldonado tiene una motivación adicional para participar con la selección de Puerto Rico en el Preolímpico de Las Américas de la World Baseball and Softball Congress (WBSC) en la búsqueda de un pase a las Olimpiadas de Tokio 2021.

Y es que aunque sus planes son continuar activo en el béisbol ya que su cuerpo se siente bien tras 20 años en las lomitas, jugar en una Olimpiada sería el logro más alto de su carrera, pondría otra marca de cotejo en su resumé y podría permitirle decirle adiós al béisbol en la cima.

“Sería el logro más grande de mi carrera, porque aparte de los Clásicos (Mundiales de Béisbol), de los Centroamericanos y de los Panamericanos, yo nunca jugué en Grandes Ligas. Así que llegar a unas Olimpiadas sería un logro enorme”, dijo el cayeyano.

De Puerto Rico conseguir la clasificación en el torneo que se jugará en Florida, Maldonado estaría a las puertas de conseguir como pelotero una trifecta internacional: jugar en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Olimpiadas.

Maldonado estuvo en los equipos de Puerto Rico que ganaron la medalla de oro en los Centroamericanos de Barranquilla en 2018 y en los Panamericanos de Lima en 2019. Como si fuese poco, sudó la camisa de Puerto Rico en las primeras dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol en 2006 y 2009, y ha participado en varias Series del Caribe.

De llegar a Tokio 2021, sus planes podrían cambiar.

Iván Maldonado tiene en su resumé medallas de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos. (Serie del Caribe)

“Mis planes son seguir lanzando. Yo siempre he hablado con Efraín Williams (gerente general del equipo nacional) y le he dicho que cuando él quiera que yo termine, yo termino. Me gustaría seguir lanzando y me preparo a diario como si tuviera 20 años. Sigo trabajando igual y no paro de entrenar”, relató.

“Físicamente me siento súper. A veces lo pienso porque me siento muy bien, pero las conversaciones (sobre el retiro) las he tenido con mi familia. Ha sido una carrera bien bonita y quisiera terminarla bien”.

Y qué mejor que ponerle punto final a una buena carrera jugando en el escenario deportivo más grande del mundo.

“Eso sería brutal. Si logro ir a unas Olimpiadas lo del retiro podría ser más rápido de lo que pensaba, porque me iría con algo grande. Sería fantástico para cerrar una carrera, porque soy afortunado. He sido bendecido con poder lanzar durante 20 años y una Olimpiada cerraría la carrera como yo quería”, dijo.

Pero aparte de ir, Maldonado entiende que el grupo seleccionado tiene lo necesario para quedarse con el primer puesto del Preolímpico y agarrar el único boleto que otorga el Preolímpico de Las Américas, en el que además participarán Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Canadá, Colombia y Nicaragua.

“Tenemos gran oportunidad. Creo que Efraín y su equipo hicieron un gran trabajo en escoger los peloteros del torneo y tenemos un equipo que va a jugar con mucha gallardía. De afuera se ve una cosa, pero dentro del terreno somos otros”, agregó Maldonado.

“Y tanto para mí como para ellos, hay motivaciones de sobra. El deseo es grande, porque tener la oportunidad de ir a una Olimpiada no se da todos los días”, finalizó Maldonado.