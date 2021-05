La falta de jugadores activos en la pelota de liga menor estadounidense en el Equipo Nacional -que participará en el Preolímpico de Las Américas de la World Baseball and Softball Congress (WBSC) en Florida- no es resultado de la falta de gestión de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) ni de su gerencia, sino de circunstancias inesperadas que no esperaban los peloteros convocados.

La gerencia del combinado gestionó los permisos de tres jugadores activos en las Menores: el receptor MJ Meléndez (Kansas City), y los antesalistas José Miranda (Twins de Minnesota) y Emmanuel Rivera (Royals de Kansas City). Y aunque recibieron permiso de sus respectivas organizaciones para unirse al combinado, los peloteros declinaron la invitación debido a los protocolos establecidos por las organizaciones al momento de reintegrarse a sus equipos tras la culminación del torneo que comenzará este lunes en el estado de Florida.

Otro jugador boricua que firmó en pasados días un contrato de liga menor con Arizona fue el jardinero Henry Ramos, quien al momento de su fichaje también desistió de jugar con la escuadra boricua.

PUBLICIDAD

La gerencia del seleccionado había informado que no hizo ninguna gestión para reclutar a lanzadores.

Así las cosas, Puerto Rico será el único equipo del Grupo A sin presencia de jugadores de ligas menores. Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua tuvieron mayor éxito en las convocatorias.

“Había jugadores de liga menor, pero muchos de ellos no tuvieron la disposición para jugar. Hay que recordar que muchos de ellos viven del béisbol y la remuneración aquí es un viático, y muchos de ellos desisten por razones económicas”, manifestó el presidente de la Federación, José Quiles, a este medio.

“Pero fíjate, no obstante, esta es la mejor química que hemos logrado entre los equipos que nos han representado, sin quitarle méritos a los demás equipos”, agregó Quiles.

Emmanuel Rivera fue uno de los jugadores de las Menores que no estuvo disponible para representar a Puerto Rico en el Preolímpico.

Otra baja sensible en el seleccionado es la del relevista derecho Fernando Cruz, un taponero agresivo y efectivo que no pudo asistir debido a que había hecho un compromiso para jugar en la Liga Mexicana de Béisbol con los Mariachis de Guadalajara.

El veterano receptor de las Mayores, René Rivera, estaba preparado para jugar con el seleccionado hasta que fue contratado por la organización de los Indians de Cleveland, con quienes actualmente está en las Mayores.

“Hubiéramos querido tener a MJ Meléndez, pero le dijeron que en cualquier momento lo podían llamar para el equipo grande (Royals de Kansas City). Entonces hicimos lo que siempre hemos hecho. Teníamos un grupo de jugadores, y dentro de los planes que teníamos, el grupo que más encaja con lo que queríamos hacer es este y así escogimos los 26 jugadores”, explicó el gerente general de la novena, Efraín Williams.

PUBLICIDAD

“Cuando haces una convocatoria para un torneo como este tienes que tener muchos planes. Nosotros sí solicitamos permisos para algunos jugadores de liga menor, pero eso es más complicado de lo que la gente piensa, porque aparte de que tienen que tener el aval de Major League Baseball, también tienen que tener el de su organización y algunos de los jugadores hasta consultan con sus agentes porque a veces los equipos tienen planes con los jugadores. Además, el sacarlos de su ambiente, más ahora con los protocolos de COVID, hubiese afectado a algunos”, continuó Williams.

Williams dijo que a algunos de los jugadores para los cuales obtuvieron permiso se les requeriría que cuando regresaran entraran en una cuarentena de entre cinco y siete días. “Eso complicó un poco el escenario. Pero la realidad es que algunas posiciones las teníamos bien cubiertas con Iván de Jesús, Ozzie Martínez y Jesmuel Valentín”.

Sin embargo, ni Quiles ni Williams se lamentaron por el equipo confeccionado, recalcando que el grupo tiene otras características que le harán peligroso durante el clasificatorio olímpico.

“La química entre los jugadores, el rol específico que tienen y la manera de Juan (González) dirigirlos… todo tuvo que ver. Juan ha sido muy exitoso con los equipos que ha tenido en Centroamericanos y Panamericanos, así que tratamos de que aunque haya nombres distintos, las características fuesen más o menos las mismas”, finalizó Williams.