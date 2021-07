Completada la fase de entrenamientos con varias de las organizaciones de las Grandes Ligas que deseaban evaluar su talento, el cotizado prospecto puertorriqueño Edwin Arroyo viajó hoy, jueves, a Puerto Rico para esperar por los resultados del sorteo de novatos que se celebrará este domingo en Colorado.

Se perfila que Arroyo, un talentoso torpedero natural de Arecibo, sea el primer puertorriqueño en ser seleccionado en el draft de este año, con potencial para ser escogido en una de las primeras tres rondas.

Arroyo, quien durante la pandemia se trasladó a Florida para continuar estudios de escuela superior en Central Pointe Christian Academy en Kissimmee, estuvo participando en los pasados días en sendos ‘workouts’ en los estadios de Grandes Ligas de los Mariners de Seattle y los Nationals de Washington donde tuvo la oportunidad de conocer a los directivos de ambas organizaciones y además fue evaluado por otros clubes.

“Fue una experiencia inolvidable. La meta es jugar en las Grandes Ligas y jugar en esos parques, pero estar antes es una tremenda experiencia. Conocer a los jefes y otros jugadores fue súper”, dijo Arroyo a El Nuevo Día.

“La dinámica fue buena. Todo fue ‘grandes ligas’. A mí me encantó. Para ser honesto ya no me dan nervios. Eso era llegar y hacer mi trabajo, hacer lo mío. Porque si me pongo con nervios y tratar de hacer más, entiendo que no va a funcionar. Hice lo mío con calma y sin nervios”.

De esta forma, el jugador de 17 años culminó una intensa gira en las últimas semanas, que incluyó múltiples paradas en instalaciones de ligas menor y una participación en la primera edición del ‘MLB Draft Combine’ con la presencia de ejecutivos y escuchas de los 30 equipos.

Arroyo, bateador ambidextro, asistió también a pruebas de talento con las organizaciones de los Red Sox de Boston, Blue Jays de Toronto, Brewers de Milwaukee, Reds de Cincinnati, y los Dodgers de Los Ángeles.

En su última gira, Arroyo tuvo la oportunidad de compartir con los gerentes generales de Seattle y Washington, Jerry DiPoto y Mike Rizzo, respectivamente.

“Eso fue chulísimo. Tuvimos conversaciones. Ellos te preguntaban cosas y nosotros también. Como si fuéramos amigos. Teníamos esa confianza de preguntar. Ellos te daban esa confianza. Fue una cosa buena”.

“ Estamos trabajando para la primera ronda y coger un buen salario (bono). Si no es así tengo una universidad que me encantó. Estuve allí dos semanas ” Edwin Arroyo / prospecto puertorriqueño

“Hablé menos con el de Washington (Rizzo) y con Dipoto bromeé. Los dos fueron buena gente”.

A solo días para que se celebre el sorteo de MLB, Arroyo, quien cursaba estudios en Arecibo Baseball Academy antes de trasladarse a Kissimmee, está muy claro en sus metas y adelantó que aceptaría un acuerdo de estudios con la Universidad de Florida State, en caso de no ser escogido en las primeras dos rondas.

“Estamos trabajando para la primera ronda y coger un buen salario (bono). Si no es así tengo una universidad que me encantó. Estuve allí dos semanas”, sostuvo Arroyo refiriéndose al reputado centro docente ubicado en Tallahasse.

Florida State, hogar de los Seminoles, pertenece a la División I de la NCAA y cuenta con uno de los mejores programas de béisbol colegial en la nación.

“Si no es así me voy para allá. Mi meta es la primera ronda y si es la segunda ahí tendría que ver el dinero que hay. Si el dinero está, entiendo que firmaría. Si no (está el dinero), pues no”, dijo con firmeza.

¿Y si te vas en una tercera?, se le preguntó.

“Definitivamente no firmaría... para nada”.

Por último, Arroyo dijo sentirse tranquilo a pocos días de la celebración del draft, que constará de 20 rondas.

“Ahora mismo estoy tranquilo porque ando con mi papá, pero cuando estoy solo me pongo pensativo y ansioso, pero trato de controlarme. Pero ya no está en mi control. Ya yo terminé. Hoy (el miércoles) fue mi último ‘workout’ . Ahora es esperar ese día”, apuntó.

El pasado sorteo de MLB solo constó de cinco rondas y ningún boricua desarrollado en la isla fue reclamado en el mismo.