Fue, literalmente, un misil. Y la velocidad en el radar fue impresionante: 80.2 millas por hora.

Sin duda, fue la jugada que marcó el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en la séptima entrada para que los Astros mantuvieran la ventaja y, eventualmente, alcanzaran la victoria 5-0 y el pase a la Serie Mundial al eliminar a los Red Sox de Boston.

¿El protagonista de la jugada?

El receptor boricua de los Astros, Martín “Machete” Maldonado.

¿El coprotagonista?

El campocorto Carlos Correa al tocar rápidamente al corredor Alex Verdugo en un intento de robo de base con corredor en tercera y un out.

La jugada terminó como una doble matanza, ya que el bateador Travis Shaw abanicó el lanzamiento para poncharse y Maldonado fusiló a Verdugo, terminando con la amenaza de los visitantes con la pizarra 2-0.

PUBLICIDAD

Y de inmediato, la euforia se apoderó de todos los rincones del Minute Maid Park. Y fue la jugada más comentada de la noche. De todas partes, Maldonado fue elogiado.

“Eso fue enorme”, dijo el dirigente de los Astros, Dusty Baker. “Hay gente que se preguntaba por qué estaba jugando Maldy, bateando .075. A estos muchachos jóvenes, ves cómo los dirigió a través del juego, y eso fue enorme”, dijo Baker, reconociendo la labor del naguabeño dirigiendo el joven pitcheo de los Astros.

Durante su carrera, Maldonado ha exhibido un potente brazo detrás del plato. Y en Puerto Rico lo apodaron ‘Machete’ por la potencia en los disparos a las bases.

Y en un momento crucial hizo honor a su apodo.

“Como todos saben en Puerto Rico, por eso me dicen Machete. Eso es algo por lo que yo como catcher me siento orgulloso, cada vez que saco a alguien. Creo que ha sido mi fuerza a través de mi carrera”, dijo Maldonado cuando se le preguntó sobre el momento particular de la jugada.