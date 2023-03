Miami , Florida.- Si había alguna duda sobre si Emmanuel Rivera debía ocupar el espacio de Carlos Correa en la tercera base de la novena de Puerto Rico para esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, el mayagüezano se encargó de despejarla.

El antesalista, de 26 años, pareció adueñarse de la “esquina caliente” durante los dos partidos de fogueos del “Team Rubio” contra los Red Sox de Boston y los Braves de Atlanta rumbo al primer partido de primera ronda el sábado frente a Nicaragua en LoanDepot Park en Miami desde la 1:00 p.m.

Sería una sorpresa a estas alturas que otro jugador apareciera defendiendo el tercer cojín en el juego inaugural del Grupo D.

“Es algo que vengo haciendo desde la (liga) invernal. No he parado de jugar. Me he mantenido jugando todo el año. Eso me ha ayudado muchacho”, dijo el jugador de los Diamondbacks de Arizona.

Rivera, a quien apodan “El Pulpo”, viene de jugar en la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), ganando el campeonato del torneo con los Indios. Luego, abordó en un avión para jugar en la Serie del Caribe en Venezuela.

La próxima parada fueron los campos primaveras con los Diamondbacks en Arizona antes de partir a Fort Myers, Florida, para la primera práctica de la escuadra nacional.

Antes de formar parte de la lista de 30 jugadores, se perfilaba que Rivera fuera un jugador reserva debido a la presencia de Correa. Con la salida del campocorto de los Twins de Minnesota, Rivera entonces figuró como primer candidato para defender la tercera.

El dirigente Yadier Molina dijo el lunes pasado que las esquinas aún no estaban definidas. Dos días después, el panorama luce despejado, al menos, en la tercera base.

“Sencillamente, es algo natural en mí. Yo he jugado la tercera base toda mi vida, así que no es nada nuevo. No me siento ansioso ni nada. Es mi posición regular. Sé lo que sé hacer, que es jugar la pelota”, declaró.

Rivera tuvo un error de rutina contra Atlanta, pero no es una pifia para preocuparse.

“Somos humanos. Siempre habrá momentos en que vas a fallar porque no soy perfecto. Hay personas que, a veces, no entienden eso, pero siempre tratamos de jugar la pelota, que es lo más importante que uno hace. Como dicen, mi fuerte es la defensa y voy a seguir trabajando todos los días para que no sucedan cosas como esas”, apuntó.

En ritmo desde la liga invernal y la Serie del Caribe, Rivera tuvo un buen contacto con el madero en los amistosos. Contra Boston bateando séptimo, dio un doble contra la pared del jardín izquierdo. Frente Atlanta, fue ascendido a tercer bate.

“Yadier es quien tiene control de la alineación. Están probando posiciones y tengo que estar listo donde me quieran poner. Eso significa que me está dando la confianza, que es algo importante”, dijo.