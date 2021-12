Nueva York - El cierre patronal de las Grandes Ligas dejó a los Yankees de Nueva York sin saber cómo DJ LeMahieu, Aaron Hicks, Jameson Taillon y Darren O’Day están progresando después de la cirugía.

Hicks, recuperándose de una operación del 26 de mayo para reparar tendón desgarrado en su muñeca izquierda, bateó .265 (13 de 49) en 12 juegos con los Leones del Escogido de la liga de invierno en República Dominicana a fines de noviembre y principios de diciembre. Conectó un jonrón, con nueve carreras impulsadas, cuatro bases por bolas, 10 ponches y dos robos.

LeMahieu se sometió a una cirugía de hernia el 12 de octubre; Taillon a una del tendón del tobillo derecho el 28 de octubre; y O’Day a una operación del tendón de la corva izquierdo el 21 de julio, el mismo día en que el jardinero Tim Locastro se sometió a una cirugía para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior derecho.

“No tengo ningún contacto con ellos, así que no lo sé”, dijo el miércoles el dirigente Aaron Boone durante una conferencia telefónica para hablar sobre su renovado y ampliado cuerpo técnico.

MLB les dijo a los equipos que no contactaran a los jugadores que están en los rosters de 40, y borró de sus sitios de internet todas las imágenes de esos peloteros.

El cierre patronal del béisbol comenzó cuando expiró el convenio colectivo de trabajo el 1 de diciembre. Boone no espera que el equipo evalúe a los jugadores hasta que finalice el paro laboral. No se sabe si los entrenamientos de primavera comenzarán según lo programado el 16 de febrero.

“Tratamos de poner a nuestros muchachos en la mejor posición en cuanto a nuestros entrenadores en ese momento teniendo esas conversaciones y poniendo planes en su lugar mientras nos dirigíamos al 1 de diciembre”, dijo Boone. “Con suerte, les preparé programas y cosas que pueden seguir y estar en una buena posición una vez que todo esté resuelto, pero no hemos tenido contacto. Obviamente, no es ideal que no podamos tener ese contacto y saber cómo están todos, pero deberíamos tener una idea decente en esos primeros días de lo que estamos tratando“.

El cuerpo técnico de 11 hombres de Boone incluye a los recién llegados como el entrenador de tercera base dominicano Luis Rojas, el entrenador de primera base Travis Chapman, el entrenador de bateo Dillon Lawson, los entrenadores de bateo asistentes Eric Chávez y Casey Dykes y la entrenadora asistente de lanzadores Desi Druschel.

Los remanentes incluyen al coach de banca Carlos Mendoza, el entrenador de pitcheo Matt Blake, el entrenador de bullpen Mike Harkey, el coordinador de receptores Tanner Swanson y el asistente de entrenamiento Brett Weber.

En cuanto al coach de bateo, Lawson, este pasó las últimas tres temporadas como coordinador de bateo de ligas menores de los Yankees.

“Ha tenido un impacto muy, muy fuerte en nuestras ligas menores”, dijo Boone. “Una de las cosas que apesta del cierre patronal, obviamente, es que no puede continuar construyendo esas relaciones. Pero antes de que empezara el cierre patronal” , lo teníamos a bordo y ya estaba comenzando a desarrollar esas relaciones con los muchachos y pudo tener algunas sesiones y conversaciones significativas“.

Se proyecta que Chávez, un tercera base seis veces Guante de Oro que jugó por última vez en 2014, tendrá un papel más allá de su título.

“Tiene una muy buena perspectiva del juego. Tiene una mente muy abierta “, dijo Boone. “Lo veo un poco como un (cuchillo) del ejército suizo. Tendrá muchas responsabilidades diferentes. Va a tener sus manos en muchas cosas diferentes. Es un rol que creo que va a evolucionar a medida que él se lo permita“.