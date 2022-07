Los Red Sox de Boston parecen haber caído en un profundo abismo y, actualmente, no hay señales de que vayan a salir del mismo.

Diezmados por las lesiones, y por momentos luciendo con falta de motivación y desorientados en el terreno de juego, la novena que dirige el boricua Alex Cora está en medio de un colapso cuando se avecina la fecha límite para cambios de jugadores a principios de agosto.

Boston tiene marca de 6-17 en lo que va de este mes, pero lo más patético del asunto es que han sido maltratados por la oposición. Los rivales le han marcado 164 carreras, mientras ellos han producido apenas 88.

Esto da un promedio de 7.9 carreras permitidas por los lanzadores de Boston por juego.

Y este pobre desempeño los ha llevado al sótano en la División Este de la Liga Americana con marca de 49-50.

La fecha límite para la realización de cambios está a la vuelta de la esquina. La misma es el 2 de agosto. Y la pregunta que está sobre el tapete día a día en Boston es clara: ¿Serán los Red Sox compradores o vendedores?

Con ocho fracasos en los últimos diez juegos y un terrible balance de 12-29 ante sus rivales de división, los Red Sox lucen cada día más como vendedores, o sea que los bostonianos parecen destinados a poner en el mercado a varios de sus jugadores que están en vías de convertirse en agentes libres al concluir la temporada del 2022.

Si bien es cierto que las opciones para avanzar este año a la postemporada es mayor debido a que se agregó un espacio adicional en el comodín, no se puede ocultar que los Red Sox han venido jugando peor al punto de que si la temporada terminara hoy, estarían totalmente fuera de carrera a cuatro juegos y medio del último puesto disponible.

Alex Cora reconoce que su equipo está atravesando un mal momento al ocupar el sótano en la División Este de la Liga Americana. (John Bazemore)

Agregue que cada día está surgiendo un nuevo equipo en la batalla por uno de los puestos de comodines. Actualmente hay cinco equipos por encima de Boston por la lucha de los tres ‘wild cards’, incluyendo a los Orioles de Baltimore.

Los medios de comunicación de Boston apuntan a que los Red Sox pondrán a la venta a varios de sus jugadores veteranos, incluyendo al torpedero Xander Bogaerts, quien tiene la opción de salir de su contrato al finalizar la temporada.

Incluso se habla de salir del valioso antesalista dominicano Rafael Devers, en la actualidad una de las caras de la franquicia.

La gerencia de los Red Sox ha reiterado que no va a poner a la venta a estos últimos dos peloteros, pero no hablaron con la misma seguridad de otros jugadores.

“Estamos tratando de hacer la postemporada”, dijo Chaim Bloom, presidente de operaciones de béisbol del equipo cuando los medios de prensa de Boston le preguntaron si estarían en el papel de vendedores.

Bloom coincidió con Sam Kennedy, presidente de los Red Sox, al asegurar que no está en discusión en cambiar a Bogaerts y a Devers.

“Nosotros no tenemos planes de hacerlo” , senalaron ambos por separados a la cadena NESN. “No han habido discusiones o comunicaciones internas o externas sobre cambiarlos”.

Sin embargo, por la forma en que se condujeron las negociaciones principalmente con Bogaerts, no parece haber un interés de parte de la organización en llegar a un acuerdo a largo plazo.

El caso de Devers es diferente ya que los Red Sox lo tienen atado contractualmente por un año adicional.

Así que resulta algo contradictorio que Boston asegure que no tiene planes de cambiar a Bogaerts, cuando sabe que lo perderá como agente libre al terminar la temporada.

En adición, las negociaciones entre las partes han sido medio turbulentas.

Por otro lado, los Red Sox sí han anunciado que el veterano J.D. Martínez está disponible para ser cambiado para la fecha límite.

El toletero de raíces cubanas está en su último año de contrato de cinco años y $110 millones. Todavía le queda por devengar $7.55 millones.

Otros disponibles son Nathan Eovaldi, los boricuas Christian Vázquez, Christian Arroyo y Kike Hernández, Michael Wacha y Rich Hill, estos últimos tres están lesionados.

“Nosotros podemos pensar que podríamos ser vendedores, también que podemos ser compradores”, senaló el jardinero Alex Verdugo sobre la fecha límite para realizar cambios.

“Todo va a depender. Nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, tenemos un buen grupo de muchachos y podemos llegar donde quiera. Estamos esperanzado de que podamos dar ese golpe y quizás con un par de adiciones hacer un empuje hacia los playoffs”, dijo Verdugo.

Los Red Sox están agobiados por las lesiones desde hace meses. Casi toda su rotación está o ha estado fuera por tiempo considerable. El zurdo Chris Sale volvió a la lista lesionados en apenas su segunda salida desde que regresó a la acción por una fractura en un dedo de la mano de lanzar. Wacha y Hill cumplen rehabilitaciones, mientras que Eovaldi regresó recientemente.

En los jugadores de posición, Hernández está en a lista de lesionados por 60 días (cadera), Devers (hamstring derecho) también está inhabilitado y Trevor Story aún no se recupera de una dolencia en la mano derecha.

En el terreno, el equipo ha jugado de manera errática también en la defensa. Es el cuarto equipo con más errores en la Liga Americana con 60. Después del receso del Juego de Estrellas han cometido 10 errores.

Christian Vázquez es uno de los jugadores de los Red Sox de Boston que podría ser material de cambio, ya que será agente libre a la conclusión de esta campaña. (Archivo)

El miércoles, el inicialista Franchy Cordero nada más cometió tres errores en la derrota ante los Guardians de Cleveland.

“Defensivamente hemos dado un paso atrás en los últimos 14 días”, señaló recientemente Cora a The Associated Press. “Fuimos realmente buenos defensivamente temprano en la temporada”.

Finalmente, Cora resumió con exactitud la actuación de su equipo tomando como base una de las desastrosas derrotas ante los Blue Jays de Toronto la semana pasada.

“Nosotros no estamos cogiendo la bola. No estamos teniendo buenos turnos al bate, no estamos tirando strikes. Es malo. Estamos realmente mal ahora mismo. Pero tenemos el talento y podemos virar esto rápido”, concluyó.

Los Red Sox tienen demasiados de hoyos que rellenar y la pregunta que habría que hacerse es si a juzgar de la forma en que están jugando valdrá la pena intentar traer jugadores de primer orden en cambios.