La serie entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York terminó el domingo con chispas en el terreno, todo acentuado por un intercambio de palabras entre el puertorriqueño Francisco Lindor y Giancarlo Stanton.

En la parte alta de la séptima del partido del domingo, Stanton, de los Yankees, conectó un jonrón de dos carreras que empató el partido, 6-6. Al pasar la segunda base en su camino hacia el plato, se volteó y le dirigió unas palabras a Lindor. El boricua le respondió, y ambos dugouts se vaciaron. La situación no escaló a mayores, mientras Stanton completaba su trayecto hacia el plato.

Fue uno de los episodios en lo que fue una caliente serie, la que culminó el domingo con una victoria de los Mets, 7-6. Lindor se llevó la última carcajada, al sumar tres jonrones en el triunfo del domingo. Fue su primer partido en las Mayores con tres jonrones.

Pero, ¿qué se dijeron Stanton y Lindor?

Los intercambios comenzaron antes de esa séptima entrada. En la sexta, Lindor conectó su segundo jonrón del partido y mientras recorría las bases, se dirigió al dugout de los Yankees. Lindor hizo un gesto de pitar hacia el dugout de los Yankees, y luego aceptó que sus palabras iban dirigidas al relevista Wandy Peralta. Los Mets pensaban que Peralta estaba haciendo trampa el sábado, pitando desde el dugout en lo que creían era una manera de comunicarle a los bateadores de los Yankees los lanzamientos que venían del abridor Taijuan Walker.

“No puedo acusarlos por silbar para robar las señales”, dijo Lindor luego del partido del domingo. “Así que no estoy 100% seguro, pero sentí que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Escuché lo que escuché. ... No sé si estaban anunciando lanzamientos, pero parece que algo estaba pasando. Me lo tomé como algo personal”, abundó.

Sobre su gesto tras conectar el segundo jonrón. Lindor reveló que “le dije que siguiera silbando”.

“No estoy tratando de faltarle el respeto al juego”, abundó. “No estoy tratando de pelear con nadie. Ese no soy yo. No salgo a pelear contra la gente. Y no creo que Stanton estuviera tratando de pelear conmigo“.

Luego del partido, Stanton también fue preguntado sobre qué le dijo a Lindor mientras recorría las bases.

“No sé exactamente qué les estaba diciendo (Lindor) a Wandy y Gleyber (Torres) mientras corría“, dijo Stanton sobre el jonrón del boricua en la sexta entrada. “Lo mío era que si tienes un problema, brégalo con Wandy. No hagas participar a varias personas ni traer a todo el mundo al asunto”, añadió el toletero de los Yankees. “Quería dejarle saber eso”.

Los Mets ganaron la serie de tres partidos, 2-1.