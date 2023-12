La noche que Ronald Acuña Jr. ganó su primer premio de Jugador Más Valioso en la Liga Nacional, el jardinero estrella de los Braves de Atlanta hizo su debut en la pelota invernal de Venezuela con los Tiburones de La Guaira.

La estrella de Venezuela, de 25 años de edad y que se convirtió en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar 40 jonrones y robar 70 bases en una temporada, sacudió un cuadrangular ante miles de fanáticos venezolanos horas después de ser galardonado el pasado 17 de noviembre.

El martes pasado, el guardabosques Fernando Tatis Jr., recién ganador del Guante de Oro y dueño de un pacto de $340 millones con los Padres de San Diego, se estrenó en su natal República Dominicana con las Estrellas Orientales.

En Puerto Rico, la temporada 2023-2024 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) carece de una superestrella de ese calibre. Peloteros establecidos en las Mayores como Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez, y José Berríos no están en uniforme.

Para Berríos, sus razones para ausentarse son válidas. El cuerpo del abridor dos veces Todo-Estrella de los Blue Jays de Toronto, que pertenece a los Indios de Mayagüez, necesita descanso luego de una competencia de 162 partidos. Además, el tiempo libre es dedicado su esposa y tres hijos.

“Es un tema complicado porque entiendo a los fanáticos y los respeto”, expresó Berríos, quien el sábado pasado celebró un partido de sóftbol benéfico y una competencia de jonrones en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, acompañado de figuras como Lindor, Báez, Edwin y Alexis Díaz, Eddie Rosario, Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez.

“Ustedes trabajan todo el año, ¿verdad? Imaginen que en el tiempo libre los ponemos a trabajar otra vez. ¿Qué ustedes van a decir? No, no. (La liga) puede servir de taller y preparación. Gracias a Dios, he podido estar saludable. No tengo la necesidad de jugar invernal. Pero, claro que me encantaría representar a los Indios para que el fanático te pueda ver. También, es un proceso difícil porque el equipo (de MLB) te pone peros. Soy papá de tres niños, así que sacaría tiempo de mi familia para jugar. Es complicado, pero entiendo al fanático que nos quiere ver y eso lo agradezco”, opinó.

En su octava temporada en las Mayores, Berríos, de 29 años, finalizó con marca de 11-12 en 32 juegos. Lanzó 189.2 entradas para efectividad de 3.65 con 184 ponches.

Berríos, con un pacto de $131 millones siete años con Toronto, ganó su primer Guante de Oro en la temporada 2023.

“Los que no juegan sus razones tienen. Cuando estaba en liga menor (con los Twins), intenté siempre (jugar). Pero, gracias a Dios, estuve en buena forma. El equipo nunca me dejó”, señaló.

“Lo que hace Acuña es increíble. Me quito el sombrero ante él. Pero, su razón tendrá. No sé cuál es su plan pero, como dije, soy papá de tres niños y necesitan tiempo de papá luego de tanto tiempo fuera de casa”, añadió.

En el caso de Edwin “Sugar”, el taponero estelar de los Mets de Nueva York se perdió el año por una operación en la rodilla derecha en marzo. Integrante de los Cangrejeros de Santurce, presentarse en la isla pudo ser una alternativa para calentar rumbo a la temporada 2024 de las Mayores.

Sin embargo, los Mets sugirieron que no viera acción hasta los campos primaverales a partir de febrero.

“Decidí seguir trabajando en la temporada muerta. El equipo prefirió que me quedara en casa entrenando y preparándome. Entiendo que quien lo necesite debería de hacerlo. Si yo veo que no me hace falta, prefiero compartir con mi familia”, subrayó Díaz, quien se ausentó el primer año de su contrato de $102 millones y cinco temporadas con la novena de Queens debido a la lesión sufrida en marzo durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Yadier Molina, por su parte, jugó en la pelota invernal con los Gigantes de Carolina durante sus primeras temporadas con los Cardinals de San Luis, ganando el campeonato en 2006-07 después de conquistar su primera Serie Mundial meses antes.

Después de convertirse en uno de los mejores receptores de su generación, Molina vio acción en el torneo en 2020-21 en las postrimerías de su carrera con los Atenienses de Manatí y como refuerzo de los Criollos de Caguas, incluso participando en la Serie de Caribe.

Yadier Molina como jugador de los Criollos. (Suministrada / Criollos de Caguas)

Sin embargo, los parques estuvieron cerrados para los fanáticos debido a la pandemia del Covid-19.

Molina ahora está presente en la temporada 2023-24 como dirigente de los Criollos.

“Creo que cada cual toma sus decisiones de acuerdo a lo que le conviene. Parte de la decisión también viene por la familia. No hay que culparlos. Quien quiera jugar, bienvenido sea. Quien no, también. No vamos a juzgar a nadie que no quiera jugar por diferentes decisiones. Acuña lleva la bendición a Venezuela de que puede jugar. Bien por ellos. No se puede juzgar al que no quiera y no pueda jugar aquí”, apuntó Molina.

Sin embargo, no es que la LBPRC esté escasa de talento puertorriqueño de Grandes Ligas temporada tras temporada.

Peloteros de la talla de los receptores Roberto “Bebo” Pérez (dos veces Guante de Oro) y Christian Vázquez (dos veces campeón de Serie Mundial) han dicho presente en los pasados años.

Además, Emmanuel Rivera, quien fue tercera base titular de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y viene de participar en la pasada Serie Mundial con los Diamondbacks de Arizona, luce los colores de los Indios nuevamente en esta campaña.