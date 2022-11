El pasado marzo, Alex Cora estuvo preocupado porque la Federación de Béisbol de Puerto Rico aún no nombraba a un gerente general rumbo al Clásico Mundial de Béisbol en 2023.

De visita El Nuevo Día a los campos primaverales de los Red Sox de Houston en Fort Myers, Florida, el dirigente boricua insistió en abordar el tema sobre la vacante que ocupó en 2017 y recomendó al expelotero y comentarista de ESPN, Eduardo Pérez, para el puesto.

De igual forma, mencionó a Ramón Vázquez, piloto de los Criollos de Caguas en la pelota invernal y coach de los Red Sox; y a Joe Espada, coach de banca de los Astros de Houston, como candidatos para la dirección de Puerto Rico.

Su pedido se cumplió cuando en julio Pérez fue nombrado para la posición, quien, de inmediato, tenía la responsabilidad de reclutar al próximo mánager de la novena boricua.

Pérez, sin embargo, duró como gerente general hasta septiembre debido a diferencias con el presidente federativo José Quiles. Fu reemplazado por el exescucha Joey Solá.

Según supo El Nuevo Día, Quiles le ofreció el puesto de dirigente al ahora exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina sin informarle a Pérez, quien se enteró de dicho compromiso cuando tenía en agenda reunirse con Molina para convencerlo de que jugara su último Clásico. Pérez tenía como favorito a Espada. Esto provocó la renuncia de Pérez.

Eduardo Pérez - a la derecha- tuvo varias discrepancias con José Quiles. (Archivo)

A cuatro meses del Clásico, Cora prefiere mirar al futuro y dejar atrás la controversia surgida, echándole “la bendición” tanto a Molina como a Solá.

“Creo que no todo el mundo no sabe la historia (de lo sucedido). Creo que hay muchas personas arrepentidas de cómo se corrió todo esto. Al final, creo que por fin estamos en calma. No es que no pasó nada, pero es lo que es”, reaccionó Cora a El Nuevo Día sobre la renuncia de Pérez.

“Tenemos a Yadi, tenemos a Joey y a un grupo de jugadores que están entregados a la causa. No solamente los jugadores que son 100 por ciento puertorriqueños, hay otros que van a decir presente y que van a formar parte de lo que va a ser un buen equipo de pelota”, agregó.

Para la novena puertorriqueña están confirmados los estelares Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez, José Berríos, Kike Hernández, Edwin Díaz y José Miranda. También, MLB confirmó la participación del lanzador de raíces boricuas Marcus Stroman con Puerto Rico. En 2017, fue Jugador Más Valioso de la final frente al “Team Rubio” con Estados Unidos.

“Al final, lo que sucedió no va a dictar lo que va a pasar el año que viene en el torneo. Por lo que tengo entendido, ellos van a estar cerquita de nosotros (practicando en el centro del Florida) cuando vayan a entrenar. Nos encargaremos que la química continúe, de que sigamos haciendo lo que hicimos en 2017″, sostuvo Cora.

Puerto Rico jugará la fase de grupos en el estadio de los Marlins de Miami en la llave D junto a República Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua, primer rival el 11 de marzo.

“Es un grupo sumamente difícil. Te pones a ver en la Serie Mundial ahora mismo, los venezolanos que están lanzando que no se conocían como Ranger Súarez y Luis García, son abridores sólidos. El bullpen de Houston puede ser el de República Dominicana. Al final, recuerdo cuando jugamos en 2013. Nadie nos daba chance y llegamos al juego final. En 2017 también jugamos un grupo difícil y llegamos a la final. No me extrañaría que hagan lo mismo en 2023 porque hay algo de ese torneo y de nuestro equipo que lo tomamos muy en serio y cuando se entregan a la causa es real”, opinó Cora.

Molina, de 40 años y quien finalizó su exitosa carrera de 19 años con los Cardinals de San Luis el mes pasado, atraviesa por su primera experiencia como dirigente con los Navegantes del Magallanes en la liga invernal de Venezuela. En el Clásico, están confirmados que lo asistirán Ricky Bones como coach de lanzadores y Luis “Papa” Rivera como coach de tercera.

“Va a estar bien. Está rodeado de un tremendo grupo de entrenadores. Sé que no los han anunciado todavía pero tengo una buena idea de los que van a estar ahí y lo van a ayudar. La experiencia de Ricky es buena. Ha estado ahí antes y conoce las reglas en un torneo que es difícil manejar por todas las limitaciones (a los lanzadores). Será tremendo y los muchachos van a estar bien. He hablado con ellos y había más ruido acá en Puerto Rico que allá con ellos. Lo que quieren es jugar y representar a Puerto Rico de la manera correcta”, señaló Cora.

El cuerpo técnico podría completarse con Alex Cintrón, Juan “Igor” González, José “Cheo” Molina y José “Cheíto” Oquendo.