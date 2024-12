“Es un placer y un orgullo poder estar aquí”: Miguel Tejada recuerda sus visitas a Puerto Rico como pelotero

“Para mí es un placer y un orgullo poder estar aquí en Puerto Rico, la isla que siempre me ha gustado venir para jugar béisbol. He venido a muchas Series del Caribe, al Clásico Mundial y, de verdad, que regresar aquí me pone muy contento”, compartió Tejada, quien militó en las filas de las Águilas durante 17 temporadas, a El Nuevo Día.