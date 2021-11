Un número 21 y la silueta del astro boricua Roberto Clemente adornan la entrada del Museo del Deporte de Puerto Rico en Guaynabo. Cruzar sus puertas es como entrar en una película para conocer desde el lado más íntímo la historia del fenecido jugador de los Pirates de Pittsburgh, que perpetuó su legado no solo por sus gestas deportivas durante su corta vida, sino por su labor humanitaria fuera de los terrenos de béisbol.

Por primera vez en más de un año y medio, una exhibición de memorabilia y fotos de Clemente que pertenecen al Museo de Pittsburgh dedicado al boricua, junto a piezas de la colección privada de la familia, abrirá sus puertas en el Museo del Deporte de Guaynabo a partir del viernes.

La muestra, que estará abierta hasta 2023, en esencia es la misma que se mostró al público por escaso tiempo en 2020 antes de que surgiera la pandemia del COVID-19 en marzo del año pasado. Pero, como había anticipado la familia, tiene una nueva sección que juicio de uno de los hijos del famoso miembro del Salón de la Fama, presenta la historia completa de lo que significa el legado de Clemente.

“Esta exhibición abrió justo antes de la pandemia. Hay personas que tuvieron oportunidad de venir y disfrutar todo lo que está plasmado aquí, que es prácticamente un anexo del museo en Pittsburgh que maneja Duane Rieder allá. Cuando se montó todo lo del museo y la exhibición, es que mami lamentablemente falleció”, recordó Luis Roberto Clemente, el segundo de tres hijos que procreó la pareja de Roberto y Vera Zabala.

“Y entendí inmediatamente que me correspondía también trabajar para dar a conocer el legado de Vera Cristina Zabala, que es la razón por la cual todavía tiene vigencia hoy día mi padre. Ella fue la que dedicó su vida complemente. Papi le decía a ella, que él sabía que él iba a morir joven. Y que cuando eso ocurriera, porque mami era una mujer hermosa, preciosísima, que ella iba a rehacer su vida. Mami le decía, ‘no hables de cosas tristes, y segundo, yo te garantizo a ti, que de eso ocurrir, yo jamás miraré a otro hombre’. En el lecho de muerte le dije ‘mami, acuérdate que cuando veas a papi, decirle que le ganaste la apuesta’”, agregó Clemente hijo sobre madre, quien falleció en 2019, y quien pasó toda su vida desde la trágica muerte de Roberto Clemente el 31 de diciembre de 1972, manteniendo vivo el recuerdo de su esposo y estrella del béisbol puertorriqueño y de Grandes Ligas.

Parte de todo ese esfuerzo es el que está recogido en una sala especial que se añadió a la exhibición del Museo del Deporte que se abrió originalmente en marzo de 2020. En total la exhibición ocupa unos 10,000 pies cuadrados.

La sala dedicada a Vera Zabala demuestra las gestiones que hizo en vida para mantener vivo el legado de su esposo dentro y fuera del terreno de juego. (Ramón "Tonito" Zayas)

El horario para visitar y disfrutar del recorrido será de martes a sábado en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Por un costo de $12.00, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido guiado de dos horas de duración, que comienza con unos vídeos en el teatro del Museo, tras lo cual se pasa a los distintos espacios y estaciones del recinto.

Son las palabras del eterno número 21 de los Pirates —quien se convirtió en pelotero profesional en 1952 al firmar antes de llegar a Grandes Ligas con los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico— las que dan la bienvenida a su exhibición y la de su eterna amada Vera Zabala.

Cuatro citas célebres del otrora patrullero ganador de 12 Guantes de Oro en el Béisbol de las Mayores, engalanan las puertas del Museo, como un anticipo de lo que puede esperarse adentro.

“Mi gran satisfacción proviene de ayudar a borrar opiniones gastadas acerca de los latinoamericanos y los afroamericanos”, se lee en una de ellas, acompañada con una foto de Clemente en uniforme de los Pirates, la franquicia para la que jugó toda su carrera de Grandes Ligas, de 18 temporadas.

Uno de los 12 Guantes de Oro que ganó Roberto Clemente en su trayectoria de 18 temporadas en el Béisbol de Grandes Ligas. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Artículos como uno de los Guantes de Oro que ganó, el de 1966, así como pinturas y cuadros con su imagen, engalanan áreas como la sala bajo el nombre ‘The Great One’, donde además uno de los grandes atractivos es una pared en la que se grabó la línea de tiempo de la vida de Clemente, desde su nacimiento 18 de agosto de 1934, hasta su muerte en 1972. Es un excelente punto de referencia para conocer no solo los grandes logros que obtuvo en un periodo de solo 20 años desde que debutó como pelotero profesional con Santurce, sino para profundizar más en su larga y rica historia que trascendió los parques y se prolongó más allá de su tiempo en vida.

En la sala dedicada a su amada Vera Cristina, hay artículos como la Medalla de la Libertad que se le dedicó póstumamente a Clemente, y que la recibió en 2003 la viuda de manos del entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush.

“Esa parte la van a ver plasmada en un salón aparte. Hay artículos muy importantísimos como la Medalla de la Libertad, y el Commisioner Lifetime Achievement Award”, agregó Luis Roberto sobre premios que recibió póstumamente su padre y para los que su madre Vera Zabala estuvo presente.

La exposición incluye dos salas dedicadas exclusivamente a la trayectoria y vida personal del otrora jugador, como el detalle de que también fue exaltado al Salón de la Fama de la Marina de Estados Unidos.

“Siempre digo que la luz de papi fue tan y tan brillante, que opaca básicamente los triunfos de Vera. Ahora estoy dedicándome a que ambos legados sean reconocidos”, agregó Luis Roberto.

“Hay muchas cosas que los guías turísticos cuando te están dando el tour te explican, que quizás no has leído o no has visto en los récords de él. El que salga de aquí de ver esta exhibición, va a salir entonces con la historia completa de lo que representa Roberto Clemente”.