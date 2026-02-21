Fallece a los 89 años Bill Mazeroski, miembro del Salón de la Fama del Béisbol

Bill Mazeroski, el segundo base del Salón de la Fama que ganó ocho Guantes de Oro por su trabajo constante en el campo y los corazones de innumerables aficionados de los Piratas de Pittsburgh por su histórico jonrón en el séptimo partido de la Serie Mundial de 1960, ha fallecido a los 89 años.

El propietario de los Pirates, Bob Nutting, dijo que “Maz era única en su especie, una auténtica leyenda de los Pirates. ... Su nombre siempre estará ligado al mayor jonrón de la historia del béisbol y al campeonato de las Series Mundiales de 1960, pero le recordaré sobre todo por la persona que era: humilde, amable y orgulloso de ser un Pirata.”

Mazeroski murió el viernes en Lansdale, Pennsylvania, dijeron los Piratas. No se dio la causa de la muerte.

FILE - Pittsburgh Pirates Hall of Fame second baseman Bill Mazeroski makes a victory lap around PNC Park in Pittsburgh during a ceremony celebrating his induction into the hall. (AP Photo/Gene J.Puskar, File) (GENE J. PUSKAR)

“Mago defensivo”

Elegido miembro del Salón por el Comité de Veteranos en 2001, no era, según algunos criterios, una superestrella. Mazeroski tenía la media de bateo, el porcentaje de bases y el total de bases robadas más bajos de todos los jugadores de segunda base de Cooperstown. Bateó sólo 0.260 de por vida, con 138 cuadrangulares y 27 bases robadas en 17 años, y tuvo un porcentaje de embasado de 0.299. Nunca bateó 0.300, nunca bateó 0.300. Nunca bateó .300, nunca se acercó a las 100 carreras bateadas o a las 100 carreras anotadas y sólo una vez terminó entre los 10 primeros para el Jugador Más Valioso.

Sus mejores cualidades eran tangibles y estaban más allá del box score. Su placa en el Salón de la Fama lo elogia como un “mago de la defensa” con una “gran determinación” y una “ética de trabajo silenciosa”. Fue 10 veces All-Star y consiguió el récord de las Grandes Ligas con 1,706 dobles jugadas, ganándose el apodo de “Sin Manos” por la rapidez con la que recogía y retransmitía las jugadas. Lideró la Liga Nacional en nueve ocasiones en asistencias para jugadores de segunda base y ha sido citado por el estadístico Bill James como el mejor jugador defensivo del juego en su posición, con diferencia.

“Creo que la defensa pertenece al Salón de la Fama”, dijo Mazeroski, a la defensiva, durante su discurso de ingreso al Salón de la Fama. “La defensa merece tanto crédito como el lanzamiento y estoy orgulloso de entrar como jugador defensivo”.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 13 de octubre de 1960, los jubilosos aficionados de los Piratas de Pittsburgh corren hacia el campo para felicitar al segunda base Bill Mazeroski mientras éste rodea la tercera base después de batear un jonrón en la novena entrada para ganar el séptimo partido de la Serie Mundial de béisbol contra los Yankees de Nueva York en Pittsburgh, Pensilvania, el 13 de octubre de 1960. (AP Photo/Harry Harris, Archivo) (Harry Harris)

Un jonrón para la eternidad

Pero el momento emblemático de Mazeroski tuvo lugar en la caja de bateo, cuando el segundo base de mandíbula cuadrada y masticador de tabaco, hijo de un minero del carbón de Virginia Occidental, hizo realidad el sueño de tantos niños que pensaban en jugar al béisbol profesional.

Los Pirates no llegaban a las Series Mundiales desde 1927, cuando fueron barridos por los Yankees de Nueva York, y volvieron a enfrentarse a los Yankees en 1960. Mientras que Nueva York estaba liderada por Mickey Mantle y Roger Maris, Pittsburgh tenía pocos nombres destacados más allá de un joven Roberto Clemente. Confiaban en bateadores que iban desde el campocorto Dick Groat hasta el jardinero Bob Skinner, y en los lanzadores titulares Vernon Law y Bob Friend. Mazeroski, que cumplió 24 años en septiembre, terminó la temporada con un promedio de .273 y normalmente bateaba octavo.

La serie contó una historia en la columna de carreras y otra en la de victorias y derrotas. Los Yankees superaron a los Piratas 55-27, y 38-3 en los tres partidos que ganaron. El homólogo de Mazeroski en Nueva York, Bobby Richardson, anotó un récord de 12 carreras y fue nombrado MVP de la serie, aunque estaba en el equipo perdedor. Whitey Ford eliminó a los Piratas dos veces, en su camino a un récord de 33 2/3 entradas consecutivas sin anotaciones en la Serie Mundial para el as de los Yankees.

Las primeras tres victorias de los Piratas no fueron tan espectaculares, pero fueron victorias - y Mazeroski ayudó. Bateó un jonrón de 2 carreras en la cuarta entrada contra Jim Coates de los Yankees en el Juego 1, una victoria Pirata por 6-4, y un doblete de 2 carreras en la segunda entrada contra Art Ditmar en el Juego 5, una victoria de Pittsburgh por 5-2. En el Juego 7, se guardó su gran batazo para el final. En el Juego 7, guardó su gran hit para el final.

Unos 36,000 aficionados en el Forbes Field de Pittsburgh, y muchos más sintonizando la radio y la televisión, agonizaron durante una de las conclusiones más alocadas y emotivas del Clásico de Otoño. Pittsburgh anotó las cuatro primeras carreras del partido, pero los Yankees remontaron en las entradas centrales y se pusieron por delante 7-4 en la parte alta de la octava. Pittsburgh retomó la delantera con cinco carreras en la parte baja de la octava, ayudado en parte por una aparente doble jugada que dio un mal salto y golpeó en la garganta al campocorto de los Yankees, Tony Kubek. Pero los Yankees remontaron y empataron a 9 en la parte alta de la novena.

La parte baja de la novena ha sido revivida, no siempre por elección propia, por los dos equipos y por generaciones de aficionados. El lanzador de Nueva York era Ralph Terry, un bateador diestro que el manager Casey Stengel había introducido en la entrada anterior y que más tarde reconocería que tenía el brazo cansado. El bateador diestro Mazeroski, que había hecho un doble play en su anterior aparición, fue el primero en batear.

ARCHIVO - Los fanáticos del béisbol corren hacia el campo hacia el segunda base de los Piratas de Pittsburgh, Bill Mazeroski, cuando regresa a casa después de conectar un jonrón en la novena entrada para ganar el Juego 7 de la Serie Mundial de béisbol contra los Yankees de Nueva York en Pittsburgh, Pensilvania, el 13 de octubre de 1960. (Foto AP/Harry Harris, Archivo) (HARRY HARRIS)

Terry comenzó con una bola rápida, llamada alta para una bola. Después de consultar brevemente con el receptor Johnny Blanchard, quien le recordó que mantuviera sus lanzamientos bajos, lanzó lo que Mazeroski llamaría un slider que no se deslizó.

Mazeroski se colocó debajo de ella y la lanzó a la izquierda, la pelota se elevó y se elevó mientras atravesaba el alto muro de ladrillos cubierto de hiedra, con el jardinero izquierdo de los Yankees, Yogi Berra, dando vueltas debajo de ella, y luego apartándose derrotado.

La ciudad entera pareció estallar, como si todos hubieran bateado con él, como si él fuera todos los perdedores que anhelaban vencer a los odiados Yankees. Mazeroski corrió alrededor de las bases, sonriendo y agitando su gorra, acompañado por los celebrantes de las gradas que se habían apresurado a entrar en el campo y le habían seguido hasta la base, donde sus compañeros de equipo le abrazaron.

“Sólo quería llegar a la base”, dijo a The New York Times en 1985. ″Nada del otro mundo, sólo buscaba una bola rápida hasta que me hiciera un strike. Pensé que sería fuera de la pared, y yo quería hacer tercera si la pelota rebotó lejos de Berra. Pero cuando llegué a la primera y estaba buscando la segunda, vi al árbitro haciendo círculos sobre su cabeza y supe que se había acabado."

Era la primera vez que unas Series Mundiales terminaban con un jonrón, lo que provocó oleadas de celebración y desesperación. Los seguidores de los Pirates memorizaron la fecha, el jueves 13 de octubre de 1960, y la hora local del batazo de Mazeroski, las 3:36 p.m. Forbes Field fue derribado en los años 70, pero una década más tarde los aficionados empezaron a reunirse cada 13 de octubre en el único vestigio del parque, el muro del jardín central, y escucharon la retransmisión original.

Mientras tanto, Mantle sollozaba en el avión de vuelta a casa en 1960, insistiendo en que el mejor equipo había perdido. Ford seguiría enfadado durante años con Stengel -despedido cinco días después de las Series- por haberle utilizado en los Juegos 3 y 6 y haberle impedido ser titular una tercera vez. El difunto cantante Bing Crosby, antiguo copropietario de los Pirates, tenía tanto miedo de gafar a su equipo que escuchó el partido con unos amigos al otro lado del Atlántico, en París.

“Estábamos en este precioso apartamento, escuchando por onda corta, y cuando se acercó Bing abrió una botella de whisky escocés y la estaba golpeando contra la chimenea”, dijo su viuda, Kathryn Crosby, al Times en 2010. “Cuando Mazeroski bateó el jonrón, la golpeó con fuerza; el whisky voló hacia la chimenea y provocó una conflagración”.

ARCHIVO - El exjugador de los Piratas de Pittsburgh, Bill Mazeroski, sostiene su placa durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Béisbol Nacional de 2001, el domingo 5 de agosto de 2001, en Cooperstown, Nueva York. (Foto AP/John Dunn, Archivo) (JOHN DUNN)

Un jugador de equipo

Mazeroski fue un Pirata durante todo su tiempo en las mayores y fue un hombre de equipo fuera del campo. Su esposa, Milene Nicholson, era una empleada del front office a la que conoció a través del manager de Pittsburgh Danny Murtaugh. Se casaron en 1958, tuvieron dos hijos y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 2024.

William Stanley Mazeroski nació en Wheeling, Virginia Occidental, durante la Gran Depresión, creció en el este de Ohio y vivió durante un tiempo en una casa de una sola habitación sin electricidad ni tuberías interiores. Su padre, Louis Mazeroski, esperaba ser jugador de béisbol y fomentó la afición de su hijo por el deporte, incluso practicando con él lanzando pelotas de tenis contra una pared de ladrillo.

Aunque era una estrella del baloncesto y del fútbol americano, le gustaba el béisbol y era lo bastante bueno como para que los Pirates lo ficharan a los 17 años, en 1954. Mazeroski era un shortstop para un equipo con numerosas perspectivas en esa posición, y había cambiado a segunda en su año de novato, 1956. Incluso como jugador a tiempo parcial al final de su carrera, fue un líder y una presencia constante en el equipo de 1971 que contaba con Clemente y Willie Stargell y que derrotó a los Orioles de Baltimore en las Series Mundiales.