Fallece Bob Uecker, la voz de los Brewers y actor en las películas Major League y Major League II

“¿Los momentos más destacados de mi carrera? Tuve dos”, bromeaba a menudo. “Sandy Koufax me dio un boleto intencional y salí de una carrera contra los Mets”.

“ No hay una sola persona en la historia de esta franquicia que haya sido tan icónica e importante como Bob Uecker” , dijo Jeff Levering, miembro del equipo de transmisión de los Brewers desde 2015.

“Poder jugar un partido todos los días durante el verano y hablar con la gente todos los días a las 6:30 para un partido nocturno te convierte en parte de la familia de la gente”, dijo una vez Uecker. “Lo sé porque recibo correos de gente que me lo dice. Esa es parte de la recompensa por estar aquí, simplemente ser reconocido por la forma en que hablas, la forma en que describes un partido, lo que sea”.

Uecker fue honrado por el Salón de la Fama con el premio Ford C. Frick en 2003 y pasó casi 20 minutos haciendo reír a carcajadas a una multitud de aproximadamente 18,000 personas en Cooperstown, Nueva York.

“Aún sigo pensando -y no es que esté resentido de ninguna manera- que debería haberme incorporado como jugador”, bromeó.

“Supongo que soy parte del folclore estadounidense”, dijo Uecker a The Associated Press en 2003. “Pero no soy un tipo de Hollywood. El béisbol y la transmisión están en mi sangre”.