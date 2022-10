San Luis - Es un fin de semana que nadie se podía perder en el clan de los Molina-Matta en el Busch Stadium con la despedida del receptor puertorriqueño Yadier Molina como atractivo de la última serie regular del equipo en casa.

Así que cerca de 50 familiares y allegados de quien es considerado un serio candidato al Salón de la Fama en el futuro, dijeron presente el sábado para el encuentro contra los Piratas de Pittsburgh. En la jornada, se entregaron 25,000 muñecos cabezudos de Molina a los primeros aficionados que ingresaron al estadio, quienes hicieron largas filas desde la mañana para no quedarse sin el accesorio de colección.

Los hermanos de Yadier, los exreceptores Bengie y José (Cheo) Molina, así como su madre Gladys Matta y su hijo Yanuell acompañaron al nueve veces Guante de Oro durante la emotiva serie.

También estaba su tío, Félix Matta, el primer dirigente de Molina cuando comenzó a jugar pelota a los 5 y 6 años, y con medio siglo de experiencia en las pequeñas ligas.

“Estar aquí, he venido muchas veces, pero este es el mejor día de mi vida”, dijo Matta en un aparte con El Nuevo Día.

Michael González y Ronaldo Rivera, de Bayamón, junto al panameño Eriner Rosado fueron de los fanáticos afortunados que recibieron al llegar al estadio un 'bobblehead' de Yadier Molina. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Después de pasar una situación de salud hace dos semanas ya me encuentro bien. Le dije que tiene que producir (en la serie) porque no me gusta verlo coger ponches. Sé que dará un hit a nombre mío, de su padre y madre, que nos esforzamos con él. Bien satisfecho con su trabajo. Hall of Fame seguro. Espero que Dios me dé 5 años más de vida para poder verlo. Demasiado orgulloso. La actitud de él es un poco agresiva en el sentido de su fogosidad pero tiene un buen corazón”, agregó.

Fuera de su familia, también arribó al Busch Stadium Michael Crespo, cazatalentos boricua responsable de la firma de Molina con los Cardinals en 2000.

“Fue mi única firma y gracias a Dios, como dice el refrán, di en el clavo, de haber firmado al pelotero que es un futuro miembro del Salón de la Fama”, declaró Crespo.

“Nunca tuve duda de que iba a llegar a Grandes Ligas por el talento que tenía, por encima del resto de los jugadores. Que fuera la figura que es ahora, como scout nunca lo pensé. Sí, quieres como scout que tu firma llegue a Grandes Ligas y se establezca. Pero, lograr todo lo que hizo, no pasó por mi mente”, añadió.

Molina, de 40 años, completará una carrera de 19 temporadas como uno de los mejores receptores de su generación. En su resumé, apuntó dos anillos de Serie Mundial, nueve Guantes de Oro, cuatro Guantes de Platino y 10 apariciones en el Juego de Estrellas. Se unió al club de cátchers con 2,000 hits o más.

El homenaje a Molina, al igual que al toletero dominicano Albert Pujols, será este domingo a la 1:30 p.m., hora de Puerto Rico, previo al partido que cierra la serie local en San Luis.

San Luis, campeón de la División Central de la Liga Nacional, será anfitrión de la serie de comodines a comenzar el 7 de octubre con un rival por determinarse, pero que será el equique finalmente obtenga el tercer ‘wild card’.