José Juan Barea, Rafa Campos y Christian Dalmau tienen algo en común. Antes de brillar en los deportes de baloncesto y golf, fueron peloteros cuando niños y adolescentes. Y según ellos, fueron buenos en el campo de juego.

Todos han brillado a nivel profesional en sus respectivas disciplinas deportivas. Barea jugó 14 temporadas en la NBA y Dalmau tuvo una brillante carrera como baloncelista en el BSN y en Europa, al tiempo que Campos es la principal figura boricua en el golf.

Como preámbulo al Clásico Mundial de Béisbol en Miami, El Nuevo Día les pidió que compartieran sus experiencias con el béisbol.

Barea lo encontró muy lento

Barea dijo que jugó varias posiciones en el béisbol. (Stephanie Rojas)

-Jugué como dos o tres años, como de 9 a 11 años. El mismo equipo de baloncesto, jugaba pelota. Jugué diferentes posiciones. Pero siempre lo encontré medio lento y a mí me gustaba los deportes de más acción como el baloncesto y el voleibol.

¿Qué recuerdos tienes de la actuación de Puerto Rico en el pasado Clásico de 2017?

-Para ese tiempo estaba jugando con Dallas y veía que la fiebre por el equipo era otra cosa. Trataba de ver los juegos y en el camerino –algunos coaches y trainers que les gustaba el béisbol- hablaban de lo que estaba pasando. Recuerdo que pedí unas gorras del equipo y las estuve usando por un tiempo.

Un bolazo sacó de carrera a Campos

Campos asegura que asiste a juegos de las Mayores cuando surge la oportunidad en medio de alguna competencia en Estados Unidos. (Carlos Giusti/Staff)

-Siempre jugué desde pequeño. Me encanta. Jugaba en el siore y en el ‘left field’. Paré de jugar como a los 16 años. Estaba en un juego de escuela superior y me dieron un pelotazo en los nudillos mientras bateaba. Me dio miedo y paré. Pero me encanta ver los juegos. Cuando estoy en ciudades grandes trato de ir a los juegos de las Grandes Ligas y cuando voy a otras pequeñas puedo ir a un juego de Doble A o Triple A.

-Recuerdo claramente estar en casa y cuando ganamos uno de los juegos escuchar la calle entera celebrando. Fue parapelos… ver el pueblo entero estar detrás de este equipo, pintándose el pelo de rubio. Recuerdo ver a todo el pueblo apoyando al equipo.

Christian: entre el basket y la pelota

El exjugador nacional Christian Dalmau actualmente es dirigente de los Indios en el BSN. (Alejandro Granadillo )

-Sí, jugué (béisbol) hasta los 14 años. Dicen que era mejor pelotero que baloncelista. Jugaba siore y pitcher. También era muy buen bateador. Pero el baloncesto me apasionaba más y dejé el béisbol. Incluso, el dirigente de béisbol fue a mi casa a hablar con mi mamá para que volviera, pero ella le dijo que yo quería seguir únicamente en el baloncesto. Nunca voy a saber qué hubiera pasado si hubierado seguido en el béisbol.

-Fue algo muy bonito. Los jugadores trajeron mucho entusiasmo al pueblo. Se sentía un momento especial para Puerto Rico. Y este deporte es uno que trae una esperanza muy grande de algún día conseguir una medalla de oro mundialista a nivel colectivo.