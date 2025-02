Y no es que el veterano de 10 temporadas y 31 años de edad esté reclamando esa distinción, sino que fue abordado al respecto por la prensa en los entrenamientos primaverales de los Mets en Port St. Lucie , Florida, a lo que Lindor respondió en afirmativa, sin autoproclamarse merecedor.

“Me siento como uno de los líderes del equipo, pero hay muchos líderes aquí”, reconoció Lindor. “Ser capitán es algo que no me corresponde a mí decidir. Si sucede, sería fantástico. Sería un honor, un privilegio, algo que nunca daría por sentado, algo que me pondría a la altura de los grandes de esta organización para siempre, y sería un gran honor”, agregó al sitio de internet NorthJersey.com.