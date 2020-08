En una temporada atípica donde los peloteros han tenido que regirse por un itinerario tan corto y, por ende, atropellado los baches ofensivos son la orden del día en las Mayores.

Debido a la crisis provocada por la pandemia por el COVID-19, los equipos de Grandes Ligas se vieron obligados a acortar los entrenamientos y esto ha provocado que muchos jugadores hayan tardado en caer en ritmo como pudiera ser el caso del torpedero de los Indians de Cleveland, Francisco Lindor.

Hasta hace una semana, el bateo colectivo en las Mayores era apenas de .235. El más bajo en una temporada completa es de .237 (1968).

Y no es que el carismático jugador puertorriqueño esté en medio de una mala racha ofensiva ni mucho menos que exista preocupación por su desempeño, pero sus números no han estado cónsonos con los que ha registrado en años anteriores tomando como base los primeros 30 partidos de cada campaña.

Hasta el momento, el ambidextro bateador promedia .260 con cinco jonrones y 15 carreras impulsadas. Su promedio de bateo es el más bajo de su carrera en los primeros 30 encuentros de una temporada, mientras que los vuelacercas y las impulsadas igualan los totales más bajos. Lindor también apenas está promediando .176 con corredores en posición de anotar y se ha ponchado en 28 ocasiones.

Por ejemplo, en los primeros 30 desafíos del 2019, Lindor promedió para .286 con cinco jonrones y 15 remolcadas, mientras que en 2018 lo hizo para .276 con siete jonrones y 16 impulsadas. Y en el 2017 consiguió .280, con ocho cuadrangulares y 18 remolcadas.

Quizás en circunstancias normales en la que los equipos tuvieran un calendario 162 partidos, el hecho de que la máxima figura del plantel no esté registrando sus mejores números en los primeros 30 juegos no sería motivo de preocupación.

Pero al reducirse a 60 partidos, la situación es más notable ya que los equipos están a mitad de camino y los jugadores podrían estar poniéndose una presión adicional en la caja de bateo.

“Creo que hay cierto nivel de presión cuando las cosas no te van bien al principio en una temporada que es más corta que las de antes. El factor mental puede afectar”, dijo a El Nuevo Día Cándido Maldonado, un exjugador que tuvo una carrera de 15 años en las Mayores.

“ He hablado con varios de los compañeros y sí se está jugando, pero no es lo mismo. No hay fanáticos en los juegos, esa emoción, ese calor competitivo y jugar en casa con tu fanaticada apoyándote. Jugar en la calle es como estar en la cárcel. Son muchos factores a los que no estás acostumbrado ” Cándido Maldonad

“Estamos pasando por una situación que nunca antes habíamos pasado. No es el mismo ritmo que un jugador tiene acostumbrado. Antes de los entrenamientos ya ese pelotero profesional se estaba preparando física y mentalmente. Y de ahí comenzaba la temporada”, dijo el exjugador arecibeño.

“A muchos jugadores les tomaba un par de semanas para coger su ritmo. Esto fue un paro total después de estar en condición. No tienes esa oportunidad de prepararte como estás acostumbrado. Mentalmente no lo estás porque estás pasando por una situación mundial. Está la incertidumbre de qué va a pasar. Pensaban: ¿se va a jugar o no se va a jugar?”.

Maldonado indicó que ha tenido la oportunidad de ver varios turnos al bate de su compatriota y ha detectado una posible falla en su mecánica de batear.

“He visto que su ritmo -cuando hablo de su ofensiva- de comenzar un poco más temprano al momento de hacer el contacto no ha estado ahí para él. Si fuese una temporada de 160 juegos uno evalúa y dice: ’bueno, la pasada temporada comenzó lento, pero comenzó en mayo a producir. Ahora uno dice no fue productivo en julio, pero tú esperas que ya en agosto esté produciendo. Pero ahí vemos el tiempo de comienzo y los meses que han pasado”, agregó.

Lindor, uno de los jugadores más completos, es uno de esos atletas que se disfruta su trabajo y le encanta interactuar con los fanáticos. El béisbol del 2020 no cuenta con algunos de esos ingredientes que le inyectan emoción al juego.

“Será que algo nuevo le afecta encima dé... He hablado con varios de los compañeros y sí se está jugando, pero no es lo mismo. No hay fanáticos en los juegos, esa emoción, ese calor competitivo y jugar en casa con tu fanaticada apoyándote. Jugar en la calle es como estar en la cárcel. Son muchos factores a los que no estás acostumbrado”, dijo Maldonado.

“En realidad el no tener ese ritmo y ese ambiente que tienes acostumbrado (puede afectar). Salir de tu casa, manejar al estadio y ver a los fanáticos en las calles, esa pimienta que sientes día a día. Ahora es un ambiente solitario”.

Francisco Lindor ha sido utilizado este año mayormente como tercer bate a diferencia de otras campañas es las que era el abridor de la alineación. (Gene J. Puskar)

CAMBIO EN LA ALINEACIÓN

Otro aspecto que podría estar afectando a Lindor es el hecho de que este año está ocupando el tercer turno en la alineación y no el primero como en temporadas anteriores.

“En cierta manera también podría afectar. Tu dependes de una alineación que cuando da la vuelta esperas tener tu mejor bateador con hombre en posición anotadora. Es la garantía de tener el hombre productivo. Vas quizás a buscar elevar la pelota más a sabiendas que la bola está corriendo nuevamente mucho más para mí que el año pasado”, dijo.

“A diferencia de ser primer bate que estás buscando embasarte más”, agregó.

A pesar de las dificultades, Maldonado entiende que Lindor alcanzará nuevamente su ritmo y volverá a poner los números que lo han convertido en uno de los mejores torpederos del béisbol. “Va a coger el ritmo acostumbrado”, concluyó.