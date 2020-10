Mientras Francisco Lindor jugaba el partido de nueve entradas más largo en la historia de las Grandes Ligas, una prueba de resistencia de casi cinco horas que terminó en un estadio vacío en la primera madrugada de octubre, consideró que podría haber sido su último juego con Cleveland.

“Me pasó por la mente par de veces”, dijo el puertorriqueño.

No estaba solo.

Y también puede haber sido el último partido del equipo con el nombre de los Indians, que se ha utilizado durante más de un siglo.

Una temporada regular extraña y acortada llena de mascarillas, protocolos de coronavirus y adversidad fue seguida por una rápida salida de playoffs, nuevamente.

Lindor y los Indios terminaron en 2020, pero cualquier dolor persistente por la octava derrota consecutiva del club en la postemporada o por no poner fin a una sequía de títulos de la Serie Mundial que data de 1948, se trasladó rápidamente al futuro inestable del campo corto boricua el jueves.

PUBLICIDAD

El cagüeño cuatro veces All-Star está bajo control contractual para la próxima temporada, pero los Indios no pueden pagarle $ 300 millones y se espera que canjeen al jugador de 26 años este invierno antes de que se marche como agente libre.

Ha sido una trama secundaria de toda la temporada.

“Tiene sentido”, expresó Lindor. “Sabes, es lo que es. No puedes tapar el cielo con una mano. Tiene sentido. Es la reputación que tiene la organización", agregó.

Lindor, quien reconoció no jugar al nivel más alto que puede en 62 partidos, se rió cuando se le preguntó si la franquicia debería gastar más para pasar al siguiente nivel. Los Indians han hecho eso en el pasado y no los ha llevado a la cima.

“He visto que han gastado dinero y nosotros también hemos perdido en la primera ronda. Y lo he visto cuando no gastan y hemos perdido en la primera ronda. Mano, me encantaría decir, ‘Sí, gastar dinero’, pero es el dinero (del propietario Paul) Dolan. Y ( presidente de operaciones de béisbol) Chris Antonetti sabe lo que hace, sabe cuándo gastar dinero y cuándo no gastarlo. Ese es su problema, mano. Yo no trato con eso”, opinó.

Lindor también arrojó algunas cifras de contrato que los Dodgers le dieron a Mookie Betts (“$340 o $ 370 millones, algo así”) antes de decir que no se trataba del dinero.

Luego, Lindor, quien ha rechazado ofertas de contratos anteriores de Dolan, dijo que cree que los Indians deberían poder pagarle lo que quiera.

PUBLICIDAD

“Por supuesto”, dijo, repitiendo esas palabras cuatro veces.

“Es un equipo de mil millones de dólares. Esto es todo lo que puedo decir", resaltó.

Lindor dijo mucho en su última sesión de Zoom mediática para concluir 2020.

Francisco Lindor descartar que los Indians deben gastar más dinero para ganar un campeonato de Serie Mundial. (Tony Dejak)

Sintió una mezcla de emociones - frustración, tristeza y orgullo - después de que los Indians lucharon hasta el final en una derrota por 10-9 ante los Yankees de Nueva York en el segundo juego de la serie de comodines.

Lindor bateó de 8-1 y se ponchó tres veces en la serie, difícilmente la producción que los Indians necesitaban de la supuesta cara de su franquicia.

Hubo otros problemas: el as Shane Bieber recibió una paliza en el primer partido, los toleteros Carlos Santana y Franmil Reyes se combinaron para 15-0, y el cerrador Brad Hand desperdició su primer salvamento después de completar 16 de 16.

Los Yankees fueron simplemente mejores, y Lindor, quien no apostaría si estaría de regreso en 2021, ha aprendido durante cuatro postemporadas en seis años con Cleveland que el margen de error es muy pequeño.

Los Indians tienen que conformarse con lo que tienen.

“Tenemos que asegurarnos de superar a todos. No tenemos las nóminas más altas. Nunca tendremos eso ... Pero tenemos que encontrar formas de superar a nuestros oponentes cada vez”, sostuvo.

Quizás sin Lindor el año que viene.