Luego de causar revuelo en Nueva York al reaccionar de forma inusual contra los fanáticos de esa ciudad, los puertorriqueños Javier Báez y Francisco Lindor ofrecieron hoy, martes, disculpas por el comportamiento exhibido el domingo en el Citi Field.

Báez y Lindor reaccionaron por separado ante los medios de comunicación de Nueva York dos días después de que ambos asumieran una criticable posición en represalias por los constantes abucheos que fueron objetos durante la mala racha de los Mets durante un par de semanas.

Ambos jugadores enseñaron sus pulgares hacia abajo en plena señal de desagrado ante los fanáticos.

“No quise ofender a nadie. Si a alguien ofendí me disculpo”, dijo Báez.

“Esto es algo que he hecho en el pasado en contra de otros equipos. Dije algo equivocado al decir que estaba abucheando a los fanáticos. Yo no dije que los fanáticos eran malos. Pero nos sentíamos solos. Yo sé que los fanáticos pagan nuestros salarios como han dicho, pero nosotros también queremos ganar. La frustración se apoderó de nosotros”.

PUBLICIDAD

El domingo, tras conectar un jonrón de dos carreras, Báez hizo la controversial señal hacia los fanáticos que asistieron al partido ante los Nationals de Washington.

“Si ofendimos a los fanáticos ofrecemos disculpas. Estoy tranquilo con eso. Hay que seguir adelante. No pierdo nada con disculparme”, dijo Báez.

Báez también acudió a la red social Twitter para pedirle unidad a los fanáticos. “Fans, necesitamos permanecer juntos. Nosotros también queremos ganar. ¡El Mago va a ser El Mago”, tuiteó.

Luego del partido del domingo, Báez, quien fue cambiado a los Mets a finales de julio, admitió que lo hizo en protesta.

“Cuando nos va mal, nos abuchean. Así que serán abucheados cuando nos vaya bien. Yo quiero mucho a los fanáticos y me gusta jugar por los fanáticos, pero no podemos tener a los fanáticos en contra”, señaló en ese momento Báez, ganándose las críticas de fanáticos y medios de comunicación.

El mismo domingo, el presidente del equipo, Sandy Alderson, tronó contra Báez y los otros jugadores que asumieron esa postura.

Javier Báez hace el controversial gesto luego de pegar el domingo un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada. (Corey Sipkin)

Por otro lado, Lindor, quien recientemente regresó a juego tras casi mes y medio de inactividad por lesión, también cambió su postura.

“Estuvo mal y me disculpo con todo aquel que se sintió ofendido. No fue mi intención ofender a las personas. No podemos irnos contra los fanáticos. Nunca lo he hecho en mi carrera”, señaló Lindor también en entrevista con los medios.

“Como dijo Javy, nosotros jugamos para los fanáticos y están en 100% correcto. Nosotros jugamos para nuestros compañeros, la gerencia y la ciudad”.

PUBLICIDAD

Lindor también pidió disculpas en la red social Twitter. “¡Perdón a aquellos que ofendí! Y a los que no, gracias por entender”, escribió.

Lindor, quien firmó un contrato de diez años y $341 millones, ha tenido una decepcionante temporada promediando hasta el momento para .234 con 11 jonrones y 38 remolcadas.