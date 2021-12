El beisbolista puertorriqueño Francisco Lindor y Katia Reguero se casaron, anunciaron en la tarde de hoy, domingo, los ahora esposos en sus respectivas redes sociales.

La pareja informó sobre su compromiso el pasado 7 de enero, el mismo día que Lindor fue cambiado de los Indians de Cleveland a los Mets de Nueva York.

“Prometo amarte para siempre, hasta que la muerte nos separe”, escribió la joven aguadillana en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen en la que se les ve agarrados de las manos, mirándose fijamente, durante la noche de la ceremonia al aire libre.

“Te amo mi querida esposa”, comentó, por su parte, el campocorto boricua en la publicación.

La novia lució un vestido blanco de encajes, con un largo vela y una tiara. Mientras, el deportista llevó un conjunto crema y blanco, con unos zapatos negros brillosos.

PUBLICIDAD

Lindor y Reguero se convirtieron en padres el 4 de noviembre de 2020, cuando nació su primera hija, Kalina Zoé.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, la joven madre reveló que la boda sería una “bastante íntima” y que, aunque siempre quiso que fuera en su adorado Aguadilla, para Katia es muy importante que la familia de Lindor -que reside en Florida- pueda asistir sin mayores complicaciones. Por esta razón, prefirieron hacer la ceremonia en ese estado, donde también residen durante la temporada muerta.

Mientras, sobre la luna de miel dijo que sería una sorpresa para ambos, pues lo dejaron en manos de una coordinadora a la que solo le pidieron no irse muy lejos porque será la primera vez que se separe de Kalina por un tiempo y quiere estar de vuelta a su casa para celebrar la Navidad con sus respectivas familias.

Tras observar el aumento de seguidores en sus redes sociales luego que saliera públicamente que era la pareja de Lindor, Reguero ha utilizado su plataforma para hablar sobre los temas que le apasionan, entre ellos, la justicia social, la conservación del ambiente y los derechos humanos.

La pareja comenzó a hablar en 2019, luego que Reguero terminó su bachillerato y pensaba estudiar Derecho. Entonces, el joven atleta comenzó a escribirle por Instagram.

“Él me llamaba por FaceTime todos los días y trabajó fuerte para que yo lo fuera a visitar… (Tras conocerlo) me di cuenta de que podía hablar con él sobre temas de importancia, que para mí era bien importante. Además, me hacía reír. Yo podía estar del peor humor y siempre me sacaba buen humor”, rememoró la aguadillana en entrevista con este medio.

PUBLICIDAD

Esa química evolucionó, y en abril del 2020, en medio de la pausa de casi cuatro meses en la temporada de MLB por la pandemia del COVID-19, supo que estaba embarazada.