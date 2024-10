Francisco Lindor y los Mets en pos de otra remontada en el año: “Tenemos que salir y darlo todo”

Pero todavía no han completado su labor en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers y si quieren colocarse en la misma posición de decir que lo hicieron una vez más, tendrán que ganar cuando menos este domingo en la noche en Los Ángeles.

“Lo dije en serio: si no crees, no deberías estar aquí. Tienes que hacerlo. No hay otra manera de lograr el objetivo final”, declaró el campocorto puertorriqueño de los Mets, Francisco Lindor, en una entrevista televisiva tras la victoria del viernes que avivó a la afición de la Gran Manzana tras dos fracasos desmoralizantes por 8-0 y 10-2 en el Citi Field en el tercer y cuarto juegos.