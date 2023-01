El estelar pelotero puertorriqueño Francisco Lindor y su esposa Katia Reguero anunciaron hoy que esperan el nacimiento de un segundo bebé.

“Celebrando el amor y el bebé número dos en camino junio de 2023 #prontounafamiliade4″, escribió Reguero en una publicación en la red social Instagram, en la que aparece una imagen tocándose el vientre junto al campocorto de los Mets de Nueva York.

Lindor y Reguero ya son padres de Kalina Zoé, quien nació el 4 de noviembre de 2020. La pareja se casó el 19 de diciembre de 2021 en el estadio Florida.

Ambos se conocieron en 2019, luego que Reguero terminó su bachillerato y pensaba estudiar Derecho. Entonces, el joven atleta comenzó a escribirle por Instagram, según contó la propia Reguero en una entrevista con El Nuevo Día.

“Él me llamaba por FaceTime todos los días y trabajó fuerte para que yo lo fuera a visitar… (Tras conocerlo) me di cuenta de que podía hablar con él sobre temas de importancia, que para mí era bien importante. Además, me hacía reír. Yo podía estar del peor humor y siempre me sacaba buen humor”, rememoró la aguadillana en entrevista con este medio.

Lindor viene de completar su octava temporada en las Grandes Ligas, su tercera con los Mets, con los que firmó un contrato de $341 millones por 10 años en el 2021.