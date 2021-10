El banquete está servido y la mesa está lista. Solo resta que se llame a juego esta noche para que comience una serie sin precedentes en la que chocarán dos viejos rivales del Oeste de la Liga Nacional.

Por primera vez en la historia, los Giants de San Francisco y los campeones Dodgers de Los Ángeles se verán las caras en unos playoffs cuando comience la Serie Divisional en el Oracle Park.

Frente a frente estarán los equipos con las mejores marcas en las Mayores. Los Giants ganaron la división con foja de 107-55, mientras que los Dodgers tuvieron que conformarse con el segundo lugar y el puesto de primer comodín de la Nacional con balance de 106-56.

El miércoles vencieron de forma dramática los Cardinals de San Luis para avanzar a la Serie Divisional.

El derecho Logan Webb (11-3, 3.03) será el abridor por los Giants, mientras que los Dodgers emplearán al veloz tirador Walker Buehler (16-4, 2.47).

“Estar disponible para lanzar el primer juego para el mejor equipo de la liga es algo ‘cool’” dijo Webb a The Associated Press. “Estoy superemocionado y me siento más confiado al poder hacerlo aquí (Oracle Park), que es un gran sitio para la lanzar, primero que todo, y también hacerlo ante esta fanaticada es grandioso”.

Otra de las grandes rivalidades del béisbol se pone en marcha en esta serie que reúne a un equipo de los Dodgers repleto de figuras estelares y de una nómina que rebasa la de franquicias como Cleveland, Miami, Pittsburgh y Baltimore juntas. La nómina de Los Ángeles este año es de $267,200,832 de acuerdo a la pagina Spotrac.

“ Ganar 107 juegos y ganar la división por un solo juego fue algo que nos preparó para la siguiente etapa. El último mes jugamos con la mentalidad de playoffs porque sabíamos que los Dodgers no nos iban a dar espacio para perder juegos. ” Nick Ortiz / coach de los Giants de San Francisco

Por el otro lado, San Francisco fue una sorpresa agradable en el béisbol en 2021. Aunque contaba con buen material, muchos dudaron de que fuera a llegar tan lejos.

Walker Buehler será el abridor asignado para el partido del viernes por los Dodgers de Los Ángeles. (Archivo Archivo)

“Fue una temporada mágica. Desde la primera reunión que tuvimos nuestro dirigente (Gabe Kapler) dijo que nosotros estábamos para ganar la división. No para ser competitivos ni entrar por el wild card”, dijo el boricua Nick Ortiz, miembro del cuerpo de entrenadores de los Giants.

“Con esa mentalidad de Kapler y de los veteranos se creó un ambiente en el que nosotros creíamos que sí teníamos la oportunidad de ganar la división y así terminó siendo”.

San Francisco fue perseguido durante casi toda la temporada por unos Dodgers que se reforzaron hasta los dientes en julio para tratar de sacar del medio a su rival.

Max Scherzer y Trea Turner llegaron en cambio e hicieron el trabajo en Los Ángeles, pero los Giants resistieron.

“Ganar 107 juegos y ganar la división por un solo juego fue algo que nos preparó para la siguiente etapa. El último mes jugamos con la mentalidad de playoffs porque sabíamos que los Dodgers no nos iban a dar espacio para perder juegos”, agregó.

Ahora los Giants tendrán la oportunidad de continuar demostrando al mundo beisbolero que son genuinos y que son el mejor equipo de la división Oeste.

“Debe ser una serie bien emocionante. Quedó demostrado que fueron los equipos que mejor jugaron. No solo por el récord individual sino por la forma en que ambos equipos logramos estar ahí”.

La serie individual concluyó 10-9 en favor de San Francisco, pero en la casa los Giants tuvieron foja de 4-5.

“Nosotros estuvimos entre los primeros 10 en promedio, en OBP, OPS, en carreras, y segundos en jonrones en Grandes Ligas (241). Y el pitcheo ni se diga”.

Los Giants finalizaron segundos en efectividad colectiva con 3.24, 3.44 entre los abridores y 2.99 en los relevistas. Junto a los Dodgers fueron el equipo con más juegos salvados en las Mayores con 56.

Los Dodgers promediaron .244 (quintos en la liga) y pegaron 237 jonrones. En el pitcheo los Dodgers concluyeron primeros en efectividad colectiva con 3.01.

“Cuando ves lo que hicieron el equipo de los Dodgers y el de nosotros deja saber por qué tuvimos tan buenos récords este año”.

¿Qué debe hacer San Francisco para prevalecer en la serie?, se le preguntó.

“Debemos seguir atendiendo los detalles como lo hicimos en la temporada. Cada individuo tiene que concentrarse pitcheo a pitcheo. Debemos controlar la zona. Si seguimos con nuestra fortaleza, que es el bullpen, y los pitchers nos dan por lo menos cinco entradas, debemos tener oportunidad de salir victoriosos en esta serie”, concluyó Ortiz.