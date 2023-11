Al echar un vistazo a los líderes de promedio de bateo del torneo 2023-24 de la liga invernal de béisbol sobresale el nombre de un jugador que se estrena en la competencia.

Se trata del infielder Edrick Félix con los Gigantes de Carolina.

Félix fue reclamado en el quinto turno de la primera ronda en el pasado sorteo de novatos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Y aunque no empezó como titular en la alineación al inicio de la campaña, Félix aprovechó al máximo las oportunidades que le dio su dirigente Edwards Guzmán saliendo del banco desde el juego inaugural. Al ver la rápida contribución del prospecto, Guzmán no dudó en colocarlo diariamente en la alineación.

Félix, de 21 años, figura entre los líderes de promedio con .306 (36-11). Ocupa el sexto lugar. Acumula además tres remolcadas y cuatro anotadas con un porcentaje en base de .375.

PUBLICIDAD

“El éxito viene primero del equipo, los coaches y los jugadores. Yo digo que aquí en Carolina nosotros no vacilamos. Siempre estamos practicando y dando el 100%. El enfoque está ahí, especialmente en los juegos. Nos ayudamos entre todos y todo va bien”, comentó Félix a El Nuevo Día.

El sanjuanero no dudó en confesar lo orgulloso que se siente al vestir el uniforme de los Gigantes en su primer año como jugador profesional en la isla.

“Yo quiero ayudar en cualquier forma al equipo; con el bate, el guante”, dijo al destacar el honor de vestir la camiseta de entrenamiento con el 21 del astro Roberto Clemente.

Edrick Félix registró una brillante temporada en la NCAA con Florida Gulf Coast antes de ser reclamado por los White Sox. (Doug Murray)

“Es un orgullo usar el 21 antes de los juegos con el uniforme de práctica”.

Posible reconocimiento

Desde ya el nombre de Félix comienza a sonar como fuerte candidato para ganar el premio Novato del Año.

Aunque es muy temprano para hablar del tema, Félix dijo que sería un “orgullo y honor” ganarlo.

“No tengo control de eso. Mi control es siempre trabajar fuerte, especialmente en la caja de bateo, tener buena disciplina y ayudar a mi equipo a ganar. Si eso del Novato del Año se da, sería un orgullo y un honor, pero todavía eso no ha llegado. Hay que seguir trabajando”.

Lo que sí internaliza es en aprovechar la oportunidad de lucir con los Gigantes para ir con más fuerza a su segunda temporada en las Menores con la organización de los White Sox.

“Estoy superemocionado de estar con muchos veteranos aquí en Carolina que me han hablado de lo que viene y de lo que voy a pasar y estoy listo para eso. Todos los jugadores aquí me han dado la mano y me han dado buenos consejos, que me los voy a llevar para el próximo año con los White Sox”, agregó.

PUBLICIDAD

Félix fue reclamado en la ronda 14 en el turno 419 en el pasado sorteo de novatos de las Grandes Ligas por los White Sox.

Que no fuera seleccionado en las primeras 10 rondas pareció ser sorpresivo, luego de brillar con el bate en el béisbol colegial de División I (NCAA) con la Universidad de Florida Gulf Coast.

Félix fue uno de los bateadores más sobresalientes de la nación.

Sus números fueron sólidos: bateó para .366 con 25 cuadrangulares y 83 carreras remolcadas en 60 juegos. Asimismo, registró 1.223 de OPS y un slugging de .774.

Sin embargo, para Félix, no fue una sorpresa.

“En el draft, cualquier pelotero te puede decir que nadie tiene control. Y el 14, fíjate, es un número bien especial, ese fue el día que yo nací y ese fue el número que yo siempre usé con los uniformes de pelota”, compartió Félix. quien celebra su vida los 14 de enero.

Y aquí con Carolina, Félix dijo que aprovechará todas las oportunidades que le brinden para jugar defensivamente en más de una posición. A nivel colegial se desempeñó mayormente en la intermedia.

“Los White Sox quieren que practique todo el infield y enseñarles a ellos que puedo ser un jugador de todos los días en cualquier otra posición y en Carolina me han ayudado con eso”, dijo Félix.

“En Carolina me han ayudado no solo en la tercera, sino también en la segunda y en el siore. Y en cualquier otra posición que me necesiten, como siempre, voy a dar el 100%”, añadió.

Antes de integrarse a los Gigantes, Félix registró buenos números entre la Liga de Novatos y la Clase A con Chicago al promediar .288 con tres jonrones y 11 carreras empujadas en 66 turnos.