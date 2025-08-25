Opinión
25 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Heliot Ramos deja en el terreno a Milwaukee con hit de oro en la novena

El puertorriqueño conectó un sencillo de dos carreras con dos outs para sellar la remontada 4-3 de los Giants sobre los Brewers

25 de agosto de 2025 - 8:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Heliot Ramos, que había estado 0-12 en sus últimos tres juegos, respondió con un rectazo en cuenta de 2-1 por el centro del campo para impulsar a Matt Chapman y Luis Matos. (Jeffrey Phelps)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milwaukee - El boricua Heliot Ramos conectó un sencillo de dos carreras contra Trevor Megill con dos outs en la novena entrada y los Giants de San Francisco se recuperaron para vencer este domingo 4-3 a los Brewers de Milwaukee.

RELACIONADAS

Los Giants estaban abajo 3-2 cuando Matt Chapman abrió la novena con un doble y Luis Matos añadió un sencillo con un out. Megill ponchó al emergente Rafael Devers antes de darle base por bolas a Jung Hoo Lee para llenar las bases.

Ramos, que había estado 0-12 en sus últimos tres juegos, respondió con un rectazo en cuenta de 2-1 por el centro del campo para impulsar a Chapman y Matos.

Matos también conectó un jonrón de dos carreras, y los Giants lograron así su primera serie desde que ganaron dos de tres en Pittsburgh, del 4 al 6 de agosto.

Megill (5-3) ha desperdiciado tres de sus últimas cuatro oportunidades de salvamento, aunque esta fue la primera ocasión en la que los Brewers terminaron perdiendo el partido.

Ryan Walker permitió un sencillo con dos outs de Sal Frelick en la parte baja de la novena antes de ponchar al emergente Anthony Seigler para apuntarse su salvamento número 11. José Buttó (4-3) lanzó un octavo episodio en blanco para llevarse la victoria.

Caleb Durbin puso a los Brewers al frente 3-2 con un jonrón al abrir el quinto capítulo contra el abridor de los Giants, Robbie Ray. Brandon Lockridge y Christian Yelich conectaron sencillos impulsadores para Milwaukee.

Los Brewers vistieron camisetas con la inscripción “UECK” en lugar de sus apellidos como homenaje a Bob Uecker, cuya vida fue celebrada en una ceremonia previa al partido. Uecker narró los encuentros de los Brewers durante 54 temporadas antes de fallecer el 16 de enero, a los 90 años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
