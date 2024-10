“Igor” González habla de las razones de su salida como dirigente de Cayey en el Béisbol Doble A: “Se fueron a hablar a mis espaldas”

El extoletero de las Grandes Ligas Juan “Igor” González no tiene prisa en conseguir un nuevo puesto como dirigente en el Béisbol Superior Doble A.

González renunció a su puesto como mánager de los Toritos de Cayey el pasado 5 de octubre, luego de tres temporadas, que incluyó un campeonato en 2022 y un subcampeonato en 2023.

Desde entonces, González tuvo conversaciones para tomar las riendas de los Mulos de Juncos. Las negociaciones con la novena, sin embargo, no prosperaron.

“Salí de Cayey y estoy tranquilo. Por el momento, no hay nada”, dijo González en un aparte con los medios luego de la conferencia de prensa sobre la Selección Nacional que dirigirá en el torneo Premier 12 a partir del 9 de noviembre en Guadalajara, México.

“En algún momento, alguien me llamará. Por el momento, me mantengo dando vueltas y relajando en las esquinas. Tengo que disfrutar mi tiempo con mi familia. Si algún equipo me llama y llegamos a un acuerdo, estaremos disponibles. No solamente el mío, sino también mi staff. Son 43 equipos y siempre hay dos o tres equipos que comienzan con el pie izquierdo”, agregó González.

González informó su salida de los Toritos mediante un comunicado de prensa. En su agradecimiento a la franquicia, a los jugadores y a la fanaticada cayeyana, no abundó sobre las razones de su salida.

A preguntas sobre los pormenores de su renuncia, González señaló un conflicto de comunicación con el actual apoderado Héctor de Jesús, tras la salida de Alberto Rivera.

“Yo soy un hombre de palabra. Me encantaba Cayey. La mejor fanaticada de Puerto Rico. Estuvimos esperando unas decisiones del apoderado y el alcalde (Rolando Ortiz) pero me entero, que a mis espaldas, hablaron con otros candidatos para dirigir y a mí eso no me gusta. Por eso fue el motivo”, indicó González.

“La nómina de Cayey era alta y el staff cobraba bien. Ahora hay un nuevo apoderado y dijo que va a ser duro, que tenía que bajar nómina. Pero fue eso, estaba esperando una decisión y se fueron a hablar a mis espaldas. Eso no me gusta”, añadió.

En su carrera como dirigente en la Doble A, González sumó un cetro con los Grises de Humacao en 2021. En 2024, los Toritos se quedaron en las semifinales del Carnaval de Campeones, eliminados por los Azucareros de Yabucoa.

Sin interés en MLB y la LBPRC

González, dos veces Jugador Más Valioso en la Liga Americana de las Mayores, se encamina a un nuevo reto como estratega del Equipo Nacional de cara a la competencia del Premier 12.

A su cargo tendrá 22 peloteros que pertenecen a equipos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Sobre alguna intención de trabajar con dicho talento en la liga invernal, González dijo que no le interesa por el momento.

“Me han hablado un sinnúmero de equipos, pero no es fácil comenzar de nuevo la rutina (de la pelota profesional). Estoy tranquilo así. Sí, sigo la liga profesional y hablo con los muchachos. Me entretengo así. Estoy bien así”, sentenció.

Es el mismo sentir de González, de 55 años, sobre aceptar un trabajo con una organización en MLB. Los Rangers de Texas le han ofrecido laborar como asistente en la gerencia, según dijo.

“Si algún día me aburro, pues me tiro. Me han invitado otros (equipos), pero no es fácil. Después de una carrera de tantos años y volver a comenzar. El equipo de Texas es uno de los que quiere que trabaje con ellos, pero estoy tranquilo disfrutando a mi país. Son ocho meses de trabajo arduo”, recalcó.

González jugó 13 de sus 17 temporadas en las Mayores con los Rangers. Pertenece al Salón de la Fama de la organización.