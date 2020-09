Los dirigentes Craig Counsell y Mike Shildt fueron expulsados en el quinto episodio del encuentro entre los Brewers de Milwaukee y los Cardinals de San Luis luego de que Ryan Braun fuera premiado con la primera base tras una interferencia de la trocha del receptor puertorriqueño Yadier Molina.

Milwaukee aplastó 18-3 a San Luis para el triunfo.

Con el juego a favor de los Brewers 12-3, Shildt examinó el brazo izquierdo de Molina, luego él y Molina se acercaron al dugout de Milwaukee e intercambiaron palabras con los jugadores de los Brewers.

Los jugadores de los dugouts y bullpens de ambos equipos se agruparon frente al dugout de Milwaukee, pero eso fue todo. Shildt dijo que no culpaba a Braun, pero que estaba molesto porque era solo la segunda vez en la carrera de Molina que cometía una interferencia.

“Voy a ver cómo está y me aseguro de que esté bien y escucho algo en el dugout (de los Cerveceros)”, dijo Shildt. “No empezamos las cosas, pero no las vamos a aceptar. Escuché algo que no aprecié. Siempre tendré las espaldas de nuestros jugadores”, expresó Shildt.

“Aparentemente hubo una pequeña falta de comunicación entre (Shildt) y nuestro dugout, él y yo, debería decir, él y yo”, agregó Counsell.

Con marca de 21-21, los Cardinals están sextos en la Liga Nacional por el pase a la postemporada, que extendió la entrada de ocho a 16 equipos para la acortada campaña debido a la pandemia del coronavirus. Milwaukee, por su parte, está a dos juegos de uno de los dos boletos del comodín.