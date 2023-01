La saga de la segunda agencia libre del campocorto puertorriqueño Carlos Correa se puede resumir en dos palabras: tristeza y aceptación.

Fue periodo agridulce durante casi un mes al no poder concretar la apuesta de firmar un contrato multianual de $300 millones en el pico de su exitosa carrera de las Grandes Ligas, tras dos intentos fallidos con los Giants de San Francisco y los Mets de Nueva York.

Aceptación porque, al final de cuentas, no se quedó con las manos vacías.

Correa se encontraba ayer en un proceso de finiquitar un acuerdo de $200 millones y seis años con los Twins de Minnesota, equipo con el que jugó el año pasado luego de un convenio original de $105.3 millones y tres años con la opción de salirse luego de la temporada 2022, cláusula que activó el pasado noviembre.

La suma está lejos de los $350 millones y 13 años ofrecidos inicialmente por San Francisco, y luego los $315 millones y 12 años por los Mets. Los acuerdos se desvanecieron por la preocupación de ambas novenas sobre el rendimiento de la pierna derecha del boricua a largo plazo. La pierna fue operada en 2014, un año antes de su debut en las Granda Ligas con los Astros de Houston.

Queda por ver si Correa, de 28 años, pasa el examen físico de los Twins. Reportes en la ciudad de Minnesota indicaban que el chequeo no debe ser una preocupación mayor, ya que la organización lo examinó antes y después de la campaña pasada. La novena originalmente le ofreció $285 por 10 años. Correa no aceptó y entonces llegó a un acuerdo con San Francisco.

“Sabrán lo que están haciendo, pero como dicen en la película de Jerry Maguire: “Show me the money”, reaccionó Frankie Thon, exevaluador de talentos de las Mayores.

Según el New York Post, los Mets redujeron su oferta a $157 millones garantizados por seis años. Con los Twins, Correa sumará $42 millones más por el mismo tiempo de servicio. Además, tendrá opciones luego del sexto año para generar unos $70 millones adicionales entre 2029 y 2033.

“Cuarenta son cuarenta (los millones adicionales de Minnesota en comparación a la última oferta de los Mets) y son buenos. Pero, de igual forma, sorprende. No me sorprende por Scott Boras (agente de Correa) que hace las cosas diferentes a otros agentes. Llegaron una “happy medium”. No es casualidad que otros equipos no se iban arriesgar después de los exámenes en San Francisco y Nueva York. La gente no entiende que no se trata si le va a molestar el tobillo o no. Eso se puede reflejar, a la larga, en otras áreas del cuerpo”, agregó Thon.

Desde la operación en 2014, Correa no ha estado en la lista de lesionados debido a la fíbula reparada. La preocupación en los pasados años sobre su rendimiento fue por las dolencias en la espalda que causaron que perdiera una cantidad sustancial de partidos. No fue hasta el año pasado que Correa expresó sentir la placa de metal en su pierna vibrar luego de un deslizamiento de base.

En 2021, su último año en Houston, Correa jugó 148 encuentros con una impecable defensa que le hizo merecedor del Guante de Oro en la Liga Americana, más el Guante Platino al mejor jugador defensivo de todo MLB. EN 2022, primer año con Minnesota, apareció en 136 partidos. Un pelotazo en la muñeca, más un contagio de COVID-19, lo sacó de terreno.

“A la larga, creo que quería algo seguro y el proceso ahora iba a ser el mismo con los demás equipos. Esa proyección (de la pierna) parece ser bastante contundente y fuerte para negociar. Les iban a poner las mismas cláusulas o recortes. No iban a darle el dinero y años que quería. Creo que fue buena decisión aceptar”, indicó Thon, quien sigue firme en que el boricua terminará jugando en tercera base durante la etapa final de su trayectoria.

El fracasado pacto con los Mets lo iba a mover a la antesala debido a que su compatriota Francisco Lindor es dueño del siore en la novena neoyorquina.

Para Iván “Pudge” Rodríguez, exreceptor miembro del Salón de la Fama del Béisbol, es lamentable que una vieja lesión limitara a Correa obtener el contrato deseado.

“Es una situación muy triste para él y para todos nosotros. Estamos hablando de una lesión vieja de hace muchos años. Y es lamentable que al muchacho, cuando le toca la oportunidad de ganar su dinero, saquen (el tema) así una lesión de tanto tiempo”, reaccionó Rodríguez a El Nuevo Día durante un evento de golf benéfico en Río Grande.

Durante su excepcional carrera, Rodríguez fue representado por Boras, actual agente de Correa. En una de las negociaciones multianuales del 13 veces Guante de Oro, Boras tuvo acceder a que se estableciera un lenguaje en el fichaje que protegiera el dinero del equipo ante la posibilidad de situaciones médicas o lesiones.

“Es una lesión que él nunca ha padecido de eso después que lo operaron. Él, las lesiones que ha tenido son de otras partes del cuerpo. Pero desafortunadamente las compañías de seguro son así. Las compañías de seguro, cuando estás hablando de más de 300 millones de dólares, se aguantan. Pero obviamente le deseo lo mejor. Por lo menos va a jugar seis años más (garantizados) en su carrera, y va a ganar buen dinero también. No como en los Mets, pero comoquiera va a tener ya su futuro asegurado para él y su familia”, concluyó Rodríguez.

