El ascenso a las Grandes Ligas del jardinero puertorriqueño Johneshwy Fargas ha sido motivo de felicidad para los boricuas que siguen este deporte, pero particularmente para la vallista Jasmine Camacho-Quinn.

Resulta que la olímpica es prima del Jugador Más Valioso de la pasada temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), y ha acudido a sus redes sociales para celebrar la ascensión del guardabosque por parte de los Mets.

En sus primeros dos mensajes publicados el 16 de mayo en su cuenta de Twitter, compartió la noticia del debut de Fargas. En el primero escribió “My cousin just got signed by the METS” (Mi primo acaba de ser firmado por los Mets) y en un segundo puso la palabra “primo” en mayúsculas, dos caras suplicantes y cuatro corazones con una confirmación de la noticia. Posteriormente, escribió que estaba a punto de llorar al ver al atleta en el uniforme del equipo de Nueva York.

En un cuarto escrito, celebró el primer hit y la primera carrera empujada del pelotero con la frase “That’s my primo” (Ese es mi primo), junto a un tuit de la cuenta MLB Puerto Rico que muestra ese momento.

La relación familiar de los atletas fue confirmada por Fargas, quien explicó que su mamá y la de Camacho-Quinn son hermanas.

“La mamá de ella (Carmen Camacho) es hermana de la mía. Corre un montón. Corre más que yo. Eso (de la velocidad) están en la familia, eso está en la sangre”, expresó el pelotero en entrevista con El Nuevo Día.

Fargas -procedente del equipo de Triple A en Syracuse- fue llamado por los Mets el lunes debido a una lastimadura del jardinero Michael Conforto, quien pasó a la lista de lesionados el domingo junto al intermedista Jeff McNeil.

En su primer partido ante los Braves de Atlanta, el trujillano se fue de 3-1 con una impulsada.