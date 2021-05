Actualmente, Jasmine Camacho-Quinn luce fuerte sobre la pista y confiada al hablar sobre su futuro deportivo y lo que vislumbra durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pero esa Jasmine vigorosa que ha llegado a este punto de la mano de su nuevo entrenador de vallas, John Coaglan, y del coach Gary Evans, no siempre estuvo así.

Hubo un momento aciago en el que la joven deportista se sintió deprimida y agobiada por lesiones.

En entrevista con El Nuevo Día, rememoró esa etapa, y reconoció que entre el duro trabajo que realizaba mientras era estudiante de la Universidad de Kentucky y los cambios que tuvo que afrontar cuando decidió firmar como profesional, hecho que ella anunció en junio de 2018, la llevaron a enfrentar un periodo de depresión.

PUBLICIDAD

“En 2019 todo pasó tan rápido, no pude ir a casa a ver a mi familia. Había pasado cuatro años en universidad. Me había movido tan rápido y empezado a trabajar. Era fuerte y era mi primer año como profesional”, compartió sobre su paso al profesionalismo recién salida de la universidad.

“Fue muy fuerte, y en el verano no estaba bien. Lloraba, llamaba a mi mamá para hablar con ella y contarle todo lo que me pasaba. Estaba mentalmente exhausta y manejando muchos asuntos. Me sentía mal porque no competía desde el 2017”, añadió la deportista que en ese 2019 no pudo estar en los Juegos Panamericanos de Lima ni ir al Mundial de Doha por estar lesionada.

La especialista de los 100 metros con vallas también se vio imposibilitada de competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 por lesión.

“2019 fue un año bien fuerte. Ponía fotos en Instagram, pero eso no era lo que realmente estaba pasando en mi vida. Todo lo que estaba batallando en mi vida diariamente. Hice unos cambios, me mudé a Orlando, Florida. Estuve con otro coach de vallas, pero no funcionó para mí. Tuve que ver qué hacía de ahí en adelante. Entonces me encontré con coach Gary por el resto de 2020. Llegó John Coaglan. Ya ahora estoy teniendo una gran temporada”, puntualizó con emoción.